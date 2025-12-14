"Résister", le nouveau livre du collectif bisontin AC ! Agir ensemble contre le chômage

Le collectif bisontin AC ! Agir ensemble contre le chômage lance une souscription ce mois de décembre 2025 pour son livre réalisé avec les éditions Syllepses.

"Georges Ubbiali a été le maître d’œuvre du livre", précise le collectif AC ! Agir ensemble contre le chômage. Durant vingt-cinq ans, Charles Piaget et ses camarades ont diffusé un journal, Résister, qui portait la parole des chômeurs et chômeuses. Ce livre présente une anthologie complète des 189 numéros (1994-2019) de Résister.

La livraison des ouvrages se fera après le 15 décembre 2025 au local situé au 2 rue Victor Hugo à Besançon. (Livraison possible par la poste). Contactez : AC ! 2 rue Victor Hugo Besançon 03 81 81 62 25 ou par mail : ac.besancon@ free.fr