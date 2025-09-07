Dimanche 7 Septembre 2025
Besançon
Romain Grégoire remporte le Tour de Grand-Bretagne !

Publié le 07/09/2025 - 16:51
Mis à jour le 07/09/2025 - 16:52

Le cycliste bisontin de 22 ans Romain Grégoire a remporté le Tour de Grande-Bretagne ce dimanche 7 septembre devant Julian Alaphilippe (3e)  et Rems Evenepoel (2e).

© Facebook Romain Grégoire
© Facebook Romain Grégoire

Malgré sa 13e position lors de la dernière étape, remportée par Olav Kooji, Romain Grégoire remporte la compétition.

Il s’agit de la troisième victoire sur une course par étapes pour le jeune cycliste.

Publié le 7 septembre à 16h51
JURA (39)
Zian Mouchet et Morgane Coston vainqueurs de la 4ème édition de La Transju’Cyclo

Le Français Zian Mouchet a remporté  dimanche 7 septembre 2025 la 4ème édition de La Transju’Cyclo disputée à Champagnole, au terme d’un parcours de 160 km et 2.000 mètres de dénivelé positif cumulé sur les routes du Jura et du Doubs. Les Français Simon Buttner et Maxence Janodet complètent le podium. Chez les femmes, victoire de la Française Morgane Coston. Jeannie Longo a terminé 3ème du 110km.

Publié le 7 septembre à 16h30
Franche-Comté
Sports : Le GBDH lance sa saison à Cherbourg et une ambiance “coupe de France” pour le FCSM

Le FC Sochaux-Montbéliard se déplace ce vendredi 5 septembre 2025 sur la pelouse du Paris Atletico dans le cadre de la 5e journée de National tandis que le GBDH débutera sa saison en championnat en se rendant à Cherbourg pour le compte de la première journée de Proligue. 

Publié le 5 septembre à 10h26
Besançon
Un dernier réglage pour le BesAC au tournoi de Charleville

Le BesAC se déplace ce jeudi 4 septembre 2025 dans les Ardennes avec au programme deux confrontations prévues dans le cadre de leur préparation estivale. Une contre le club organisateur, l'Étoile de Charleville cet après-midi et une autre contre Metz vendredi. La 4e équipe invitée à ce tournoi à quatre, étant Val de Seine, promu en N1.

Publié le 4 septembre à 08h44
Montbéliard
Deux nouvelles recrues pour le FC Sochaux-Montbéliard

Le FCSM a officialisé l’arrivée de deux nouvelles recrues le 1er septembre 2025. À l’issue d’un essai concluant, le défenseur central Prince Mendy vient de s’engager pour un an avec le club. Tandis que l’ailier droit, Julien Vetro vient lui, de parapher un contrat de deux saisons. Enfin, le club a également annoncé le départ de Samy Benchama. 

Publié le 2 septembre à 10h30

Une épicerie de quartier de 250 m2 arrive dès le mois d’octobre au centre Saint-Pierre à Besançon

