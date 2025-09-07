Romain Grégoire remporte le Tour de Grand-Bretagne !

Malgré sa 13e position lors de la dernière étape, remportée par Olav Kooji, Romain Grégoire remporte la compétition.
Il s’agit de la troisième victoire sur une course par étapes pour le jeune cycliste.
Publié le 07/09/2025 - 16:51
Mis à jour le 07/09/2025 - 16:52
Le cycliste bisontin de 22 ans Romain Grégoire a remporté le Tour de Grande-Bretagne ce dimanche 7 septembre devant Julian Alaphilippe (3e) et Rems Evenepoel (2e).
Le Français Zian Mouchet a remporté dimanche 7 septembre 2025 la 4ème édition de La Transju’Cyclo disputée à Champagnole, au terme d’un parcours de 160 km et 2.000 mètres de dénivelé positif cumulé sur les routes du Jura et du Doubs. Les Français Simon Buttner et Maxence Janodet complètent le podium. Chez les femmes, victoire de la Française Morgane Coston. Jeannie Longo a terminé 3ème du 110km.
Ils seront 2.100 à s’élancer ce week-end depuis Champagnole pour la 4e édition de la Transju’Cyclo. Plus que quelques heures à réviser le parcours et affiner les derniers réglages avant le grand départ, donné demain dimanche à 8h30.
Deux matches, deux victoires ! Au tournoi de Charleville, jeudi et vendredi, le BesAC a fait un carton plein et a ainsi terminé sa préparation de saison sur une note d'optimisme.
La cycliste française Jeannie Longo participera à la 4e édition de la Transju'Cyclo qui se déroulera ce week-end dans les Montagnes du Jura. L'athlète, considérée comme la cycliste la plus titrée au monde, sera engagée sur le parcours de 110 kilomètres.
Le FC Sochaux-Montbéliard se déplace ce vendredi 5 septembre 2025 sur la pelouse du Paris Atletico dans le cadre de la 5e journée de National tandis que le GBDH débutera sa saison en championnat en se rendant à Cherbourg pour le compte de la première journée de Proligue.
L’ESBF affrontait Plan-de-Cuques mercredi 3 septembre 2025 dans le cadre de la première journée de championnat. Les Bisontines ont été sèchement dominées par leurs adversaires et ont concédé leur première défaite de la saison.
Le BesAC se déplace ce jeudi 4 septembre 2025 dans les Ardennes avec au programme deux confrontations prévues dans le cadre de leur préparation estivale. Une contre le club organisateur, l'Étoile de Charleville cet après-midi et une autre contre Metz vendredi. La 4e équipe invitée à ce tournoi à quatre, étant Val de Seine, promu en N1.
Les Engagées retrouvent le chemin des parquets dès ce mercredi 3 septembre 2025 pour le lancement de la saison de Ligue Butagaz Énergie avec un déplacement à Plan-de-Cuques.
Dans l’enceinte du palais des sports de Besançon, le GBDH n’a pas été en mesure de rivaliser avec Limoges et a été sorti de la coupe de France par le pensionnaire de Starligue le 2 septembre 2025.
La Ronde de l'Espoir, association qui collecte des fonds pour la Ligue contre le cancer, organisera un périple à vélo de 347 km dans la région les 5,6 et 7 septembre 2025. Le cycliste Romain Grégoire parraine cette nouvelle édition.
Pour son retour à la compétition, le GBDH démarrera par une affiche de coupe de France de prestge en affrontant Limoges, club de première division, ce mardi 2 septembre 2025 au palais des Sports de Besançon
Le FCSM a officialisé l’arrivée de deux nouvelles recrues le 1er septembre 2025. À l’issue d’un essai concluant, le défenseur central Prince Mendy vient de s’engager pour un an avec le club. Tandis que l’ailier droit, Julien Vetro vient lui, de parapher un contrat de deux saisons. Enfin, le club a également annoncé le départ de Samy Benchama.
