Salade d’endives avocat et comté

Ingrédients pour 4 personnes
- 150 g de Comté
- 4 endives
- 60 g de cerneaux de noix
- 2 pommes rouge
- 1 avocat
- 1 c. à soupe de moutarde
- 3 cl de vinaigre de vin
- 5 cl d'huile de tournesol
- Sel, poivre
Etapes de la recette
- Mélanger la moutarde dans un bol avec le vinaigre, du sel et du poivre. Ajouter l’huile, mélanger.
- Nettoyer les endives, couper les feuilles dans la longueur.
- Éplucher l’avocat, le couper en tranches, laver et couper les pommes en fines tranches.
- Couper le Comté en petits cubes.
- Déposer les feuilles d’endives dans un plat. Répartir dessus les tranches de pommes et d’avocat, napper de vinaigrette. Parsemer de cerneaux de noix et de cubes de Comté, servir.
Bon appétit !