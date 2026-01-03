Samedi 3 Janvier 2026
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Franche-Comté
La recette du week-end

Salade d’endives avocat et comté

Publié le 03/01/2026 - 12:00
Mis à jour le 29/12/2025 - 11:23

Ce week-end des 3 et 4 janvier 2026, nous vous proposons une recette gourmande et légère. Elle nous vient toute droit du comité interprofessionnel de gestion du Comté..

© Élodie R.
© Élodie R.

Ingrédients pour 4 personnes

  • 150 g de Comté
  • 4 endives
  • 60 g de cerneaux de noix
  • 2 pommes rouge
  • 1 avocat
  • 1 c. à soupe de moutarde
  • 3 cl de vinaigre de vin
  • 5 cl d'huile de tournesol
  • Sel, poivre

Etapes de la recette

  • Mélanger la moutarde dans un bol avec le vinaigre, du sel et du poivre. Ajouter l’huile, mélanger.
  • Nettoyer les endives, couper les feuilles dans la longueur.
  • Éplucher l’avocat, le couper en tranches, laver et couper les pommes en fines tranches.
  • Couper le Comté en petits cubes.
  • Déposer les feuilles d’endives dans un plat. Répartir dessus les tranches de pommes et d’avocat, napper de vinaigrette. Parsemer de cerneaux de noix et de cubes de Comté, servir.

Bon appétit !

Allez + loin

comté la recette du week-end

Publié le 3 janvier à 12h00 par Hélène L.
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Les coups de cœur de l'équipe NG Productions

Le "Raclette tour 2026" de Chicandier fait étape à Belfort
Offre d'emploi

Nouveau à Besançon – Piano Bar– Du côté de chez Souad

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Et si votre plus beau cadeau, c’était un moment bien-être à Salins-les-Bains ?
Offre d'emploi
publi info 4

L’avenir se dessine en Bourgogne-Franche-Comté !

Les sorties cinéma du mois de janvier 2026 à Besançon
Infos pratiques

Où faire son marché à Besançon et dans le Grand Besançon ?
Jeu-concours

Grand jeu-concours maCommune.info x ESBF jusqu'au 31 mars 2026 !

Tourisme hivernal : une nouvelle formule de séjour à Métabief avec le Pass Méta’

Sondage

 0.53
ciel dégagé
le 03/01 à 12h00
Vent
3.89 m/s
Pression
1012 hPa
Humidité
80 %
 