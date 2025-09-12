Vendredi 12 Septembre 2025
Sociochaux : nouvelle campagne à destination du centre de formation et un mur des supporters

Publié le 12/09/2025 - 16:06
Mis à jour le 12/09/2025 - 15:21

Deux ans après le sauvetage du FC Sochaux-Montbéliard, la campagne d’adhésion 2025-2026 de Sociochaux, l’association de supporters s’ouvre ce vendredi 12 septembre 2025. L’association invite à poser les premières pierres du FCSM de demain avec une campagne tournée à 100% vers le centre de formation du club.

Photo issue du Facebook de l'association Sociochaux. © Stephane Kurdyban
© Sociochaux
1/2 - Photo issue du Facebook de l'association Sociochaux. © Stephane Kurdyban
2/2 - © Sociochaux

L’association ouvre ce vendredi sa campagne 2025/2026. Cette année, les fonds collectés grâce à l’adhésion des socios permettront de contribuer à la rénovation du centre de formation du FCSM situé à Seloncourt. Une manière pour l’association de "continuer à influer sur la trajectoire du club en investissant dans ce qui fait l’ADN et la force du FC Sochaux, son centre de formation". 

Depuis plus d’un an, Sociochaux dit avoir travaillé avec les dirigeants du club pour identifier les projets les plus pertinents à soumettre aux Socios et les plus importants pour la vie des pensionnaires du Centre. Parmi les projets retenus on note l’achat de matériel audiovisuel (15 000€), l’achat de mobilier neuf (30.000€), la réfection complète des chambres (60.000€) ou encore la réfection complète des douches et sanitaires du centre (120 000€).

Des objectifs "ambitieux et à la hauteur du nouveau défi qui se présente pour l’association" et ainsi poursuivre l’engagement des supporters dans la construction de leur club.

Un mur des Socios au stade Bonal

Ce sera sans doute une belle surprise accueillie avec joie par les supporters. À l’issue de la campagne, Sociochaux soumettra à Pays de Montbéliard Agglomération un projet de mur des Socios à Bonal. Inspiré du modèle de Guingamp (mur des Kalons), il rassemblera les 11.000 noms des Socios (et plus) sur des plaques nominatives personnalisables aux couleurs du FCSM, disposées aléatoirement afin de favoriser les échanges. Intégré aux travaux d’embellissement du stade, "ce mur sera un lieu unique pour retrouver son nom, ceux de ses proches, et découvrir d’autres passionnés" précise l’association.

© Sociochaux

Cette levée de fonds à destination du club permettra également d’acquérir le statut de socio et de rejoindre "les 11.000 précurseurs dans cette aventure collective" avec un prix d’entrée similaire à l’été 2023 (50€) et un premier palier à 62€ comprenant la cotisation annuelle et la plaque nominative sur le futur mur. Pour les personnes étant déjà "socios", ils pourront quant à eux contribuer à la réalisation du mur à hauteur d’un prix d’entrée de 12€ (soit 1€/mois). 

 L’ensemble des paliers et des objectifs sont à retrouver sur site internet Sociochaux.

Association sociochaux campagne de financement FC Sochaux-Montbéliard

Publié le 12 septembre à 16h06 par Elodie Retrouvey
