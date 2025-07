Tartelette petits pois carottes du chef Vivien Sonzogni

Accompagnement de plat peu difficile et peu onéreux

Préparation : 2 h Cuisson : 30 min

Ingrédients

Pour 6 tartelettes d’environ 8 cm de diamètre

Pour la tartelette :

250 g de farine,

25 g d’huile d’olive,

75 g d’eau,

5 g de sel,

10 g de sucre.

Pour la garniture :

4 carottes,

Une vingtaine de petits pois frais à écosser,

4 feuilles de menthe,

huile d’olive,

20 g de beurre.

Etapes de la recette

L’idée de cette tartelette est de pouvoir proposer une garniture d’accompagnement (ou non) un peu raffinée.

Les tartelettes. Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). Mélangez tous les ingrédients jusqu’à obtenir une pâte homogène et étalez-la au laminoir à pâte à une épaisseur assez fine (2 mm environ).Détaillez les formes correspondant à vos moules à tartelettes et faites-les cuire entre 2 moules bien pressés au four pendant environ 15 min. Cette pâte est très fine et pas très goûteuse comparée à une pâte brisée, elle est simplement là pour faire un support de dressage de la garniture et apporter le croustillant, elle doit se faire discrète. Une fois les fonds de tarte prêts, vous pouvez les stocker dans une boite hermétique pendant plusieurs jours.

La garniture. Détaillez des bandes de carottes à l’aide d’un économe castor, faites-les cuire quelques secondes dans une eau bouillante salée, puis formez 6 petites roses de carottes à placer au centre de vos fonds de tarte. Taillez le reste de la carotte et réalisez une purée de carotte la plus

simple et la plus goûteuse possible avec une noisette de beurre. Disposez au fond de la tartelette cette purée, puis la rose de carotte. Faites revenir les petits pois dans l’huile d’olive et disposez-les autour de la rose de carotte. Ciselez les feuilles de menthe et déposez-les sur l’ensemble. Servez aussitôt.

Cette recette doit vous servir de support pour votre imagination : ne vous restreignez pas à la carotte et aux petits pois, pourquoi pas un peu de chèvre frais et quelques pousses de salade ? un houmous recouvert de sésame doré ?