Trop diminué, le BesAC s'incline à Paris

Nationale 1 (Phase 2, match 13) : Pole France - BesAC : 79-66 (21-15, 17-19, 18-13, 23-19)

On savait par avance que ce match à Paris ne serait pas une partie de plaisir. Sans doute parce que le Pôle France, équipe composée des meilleurs jeunes espoirs français a souvent donné du fil à retordre à ses adversaires cette saison avec 9 victoires à la clef. Mais aussi et surtout parce que Laurent Kleefstra a du faire avec une infirmerie très (trop) garnie et donc avec un effectif très amoindri. Au nombre des indisponibles : le capitaine Quentin Hanck (genou souffrant), Aaron Falzon (pied très douloureux) et Claudien Eliezer-Vanerot (genou à ménager). Autrement dit, trois joueurs du cinq majeur représentant à eux seuls 60 % des titulaires.

Dans ces conditions, même avec toute la meilleure volonté, il était difficile d'envisager poursuivre la bonne série des semaines précédentes. Pour autant, le BesAC ne s'est pas présenté à l'INSEP en victime expiatoire et a longtemps résisté à ses jeunes rivaux.

"Pas les ressources nécessaires pour rivaliser"

À la mi-temps, le BesAC était mené de quatre longueurs et tout restait bien sûr possible (38-34), avant que le Pôle France ne fasse un break plus substantiel. À plusieurs reprises, le BesAC a opéré des rapprochés, mais, en manque de rotations et de fraîcheur physique (3 joueurs à plus de 32 minutes et 1 à plus de 27 minutes), n'est jamais parvenu à passer en tête de course et a fini par s'incliner de 13 points (79-66).

Le coach bisontin n'avait rien à reprocher à sa troupe : "On s'est battu face au dynamisme du Pôle France qui a pu compter sur 12 joueurs. On n'avait pas les ressources nécessaires pour vraiment rivaliser, même si on est longtemps restés dans le coup. Mais on n'avait pas la possibilité de faire une meilleure production d'autant qu'on a aussi manqué de concentration et d'intensité ".

Une défaite somme toute anecdotique pour un BesAC qui a validé son maintien depuis un bon moment déjà et a donc atteint l'objectif fixé en début d'exercice. Reste un dernier match vendredi 9 mai pour boucler la saison 2024-2025. Le BesAC accueillera Rennes aux Montboucons (20h), en se fixant un ultime challenge : gagner et finir ainsi avec un bilan victoires-défaites équilibré.

Les marqueurs

Pôle France : Boulefaa 19, Houindo 13, Mahop 10, Yimga 10, Elouma 9, Soliman 6, Vado 4, Gabriel des Bordes 4, Faye 3, Chaouad 1, Allard, Ndenga.

BesAC : Pouye 17, Jubenot 13, Boyer 13, Kovac 8, Maillot 7, Magassa 6, Djedjke 2, Buzer.

