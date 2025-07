Un international suédois pour ultime recrue du BesAC

Pour le BesAC, l’objectif était de trouver, au poste 4, au côté du pivot Calvin Jubenot, un successeur à l'Américain Aaron Falzon. Le club confirme que la tâche n'a pas été facile, "notamment pour faire correspondre l'enveloppe financière disponible et un profil de joueur qui soit dans les attentes en niveau de jeu, mais aussi dans la complémentarité avec le reste de l'effectif déjà en place, sans compter les qualités humaines auxquelles les dirigeants bisontins tiennent beaucoup", apprend-on dans leur communiqué.

Mais le club bisontin est finalement parvenu à mettre la main sur la perle rare avec l'international suédois, David Hook (26 ans - 1,97m). Le joueur est tour à tour passé sous le maillot de clubs de Division 1 en Suède, de Division 2 en Espagne (3 saisons) et enfin en 2024-25 de Division 1 en Pologne, plus précisément au MKS Dabrowa Gornicza sous la houlette d'un certain Jean-Denys Choulet, Bisontin d'origine et grande figure du coaching.

Avec plus de responsabilités offensives

Une arrivée dont se réjouit le coach bisontin Laurent Kleefstra : "Nous sommes heureux de pouvoir clôturer le recrutement avec la signature de David. C'est un joueur déjà expérimenté pour son âge qui arrive chez nous dans les plus belles années de sa carrière. Il a évolué dans des divisions de haut niveau (D2 espagnole, D1 suédoise et polonaise) et il est aussi international suédois".

Alors qu’est-ce qui explique sa venue au BesAC ? "Il vient chez nous pour découvrir un nouveau pays et un nouveau championnat avec la volonté de s'affirmer avec davantage de responsabilités offensives que lors de ses dernières expériences". L’entraîneur va même plus loin : "David est un joueur polyvalent qui évoluera donc principalement sur le poste d'intérieur 4. Il est très actif dans de nombreux domaines de jeu et dispose de grosses qualités athlétiques, d'une réputation de fort défenseur et d'une réelle capacité à mettre dedans à longue distance" .

Laurent Kleefstra précise encore : "Son état d'esprit a également été loué par Jean-Denys Choulet et par l'ancien pivot bisontin Xavi Rey qui l'a croisé dans le championnat espagnol de D2. Un critère auquel, au BesaC, on attache beaucoup d'importance". Le coach ne tarit ainsi pas d’éloge sur ce dernier recrutement bisontin : "Nous sommes convaincus que David Hook saura parfaitement s'intégrer dans le puzzle que nous avons construit en apportant toutes ses qualités sportives et humaines".

La reprise de l'entraînement du BesAC pour la préparation de la saison 2025-2026 est fixée au vendredi 1er août.