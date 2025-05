Un jeune du Volant Bisontin champion de France de badminton

Les week-ends des 17/18 et 24/25 mai, le football amateur s’unit et dénonce la violence dans le football lors d’une vaste mobilisation nationale. Face à la recrudescence des actes d’incivilité et de violence sur et autour des terrains, les joueurs sont invités à une « action symbolique forte et fédératrice » précise la ligue de football de Bourgogne-Franche-Comté (BFC).