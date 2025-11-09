Un nouveau bureau des entrées au bâtiment bleu du CHU de Besançon

À compter du 12 novembre 2025, le CHU de Besançon ouvre un nouveau bureau des entrées (BDE) au bâtiment bleu. Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h, ce bureau des entrées accueillera exclusivement les patients venant pour un suivi dans le bâtiment bleu en cancérologie (oncologie médicale, radiothérapie, oncogénétique) ou à la pharmacie (rétrocession des médicaments).

Chaque jour, le CHU accueille entre 300 et 350 patients suivis en cancérologie au bâtiment bleu, dont près de 200 doivent passer par le bureau des entrées. "La création d’un nouveau BDE au rez-de-chaussée du bâtiment bleu est l’aboutissement d’un projet phare de l’établissement dont la réflexion a débuté il y a quelques années", précise le CHU.

Son objectif principal est de "faciliter l’admission et le parcours des patients, souvent fragiles, suivis pour un cancer au sein du bâtiment bleu, dont les locaux se trouvent relativement éloignés du bureau des entrées situé dans le hall principal du CHU".

Désormais, les patients n’auront plus à parcourir ce chemin pour se rendre à leur rendez-vous de consultation ou d’hospitalisation au bâtiment de cancérologie. Selon l'établissement, "l’accès à leurs soins se verra ainsi facilité et raccourci pour un confort grandement amélioré."

De plus, la proximité de cette banque d’accueil avec les secrétariats médicaux et les équipes soignantes du bâtiment bleu "permettra d’améliorer les échanges interprofessionnels et par conséquent de simplifier le parcours du patient."

Cette fois encore, le CHU a pu compter sur la générosité et le soutien de la Ligue contre le Cancer du Doubs – Comité de Besançon qui a financé la création de ce bureau des entrées en cancérologie à hauteur de 21 426 euros.