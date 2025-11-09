Dimanche 9 Novembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Besançon

Un nouveau bureau des entrées au bâtiment bleu du CHU de Besançon

Publié le 09/11/2025 - 09:00
Mis à jour le 08/11/2025 - 07:20

À compter du 12 novembre 2025, le CHU de Besançon ouvre un nouveau bureau des entrées (BDE) au bâtiment bleu. Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 17h, ce bureau des entrées accueillera exclusivement les patients venant pour un suivi dans le bâtiment bleu en cancérologie (oncologie médicale, radiothérapie, oncogénétique) ou à la pharmacie (rétrocession des médicaments).

© CHU de Besançon
© CHU de Besançon
1/2 - © CHU de Besançon
2/2 - © CHU de Besançon

Chaque jour, le CHU accueille entre 300 et 350 patients suivis en cancérologie au bâtiment bleu, dont près de 200 doivent passer par le bureau des entrées. "La création d’un nouveau BDE au rez-de-chaussée du bâtiment bleu est l’aboutissement d’un projet phare de l’établissement dont la réflexion a débuté il y a quelques années", précise le CHU.

Son objectif principal est de "faciliter l’admission et le parcours des patients, souvent fragiles, suivis pour un cancer au sein du bâtiment bleu, dont les locaux se trouvent relativement éloignés du bureau des entrées situé dans le hall principal du CHU".

© CHU de Besançon

Désormais, les patients n’auront plus à parcourir ce chemin pour se rendre à leur rendez-vous de consultation ou d’hospitalisation au bâtiment de cancérologie. Selon l'établissement, "l’accès à leurs soins se verra ainsi facilité et raccourci pour un confort grandement amélioré."

De plus, la proximité de cette banque d’accueil avec les secrétariats médicaux et les équipes soignantes du bâtiment bleu "permettra d’améliorer les échanges interprofessionnels et par conséquent de simplifier le parcours du patient."

Infos +

Cette fois encore, le CHU a pu compter sur la générosité et le soutien de la Ligue contre le Cancer du Doubs – Comité de Besançon qui a financé la création de ce bureau des entrées en cancérologie à hauteur de 21 426 euros.

cancerologie chu de besançon pharmacie

Publié le 9 novembre à 09h00 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Le Mistigri, aux Chaprais : 4 décennies de cuisine comtoise

J’ai testé pour vous le restaurant d’application du CFA Hilaire de Chardonnet à Besançon
Offre d'emploi

Du 8 au 29 novembre, les Passages Pasteur célèbrent leur anniversaire

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Fruitiers, Toussaint, micro-pelle mécanique, crédit d'impôt… Quoi de neuf aux Pépinières Bisontines ?
Offre d'emploi
publi info 4

Le Groupe Chopard reprend Besançon Services Cycle

Cancer colorectal : les infirmières libérales de Besançon bientôt autorisées à remettre des kits de dépistage
Infos Pratiques

À Geneuille, un nouveau centre de bien-être pour les parents et leurs bébés
Jeu-concours

Résultats du jeu-concours "Cartes Avantages Jeunes" 2025-2026

Merabet, Winterstein, Armand, Gojoashvili... Une soirée exceptionnelle de boxe anglaise le 8 novembre à Besançon

Sondage

 7.66
couvert
le 09/11 à 09h00
Vent
0.89 m/s
Pression
1020 hPa
Humidité
94 %
 