Byans-sur-Doubs
Faits Divers

Un véhicule avec deux jeunes à bord effectue plusieurs tonneaux à Byans

Publié le 15/11/2025 - 17:12
Mis à jour le 15/11/2025 - 17:24

Un accident de la circulation impliquant un seul véhicule avec à son bord deux jeunes hommes, a eu lieu dans la journée du 15 novembre 2025 à Byans. 

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

Les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus vers 13h ce samedi sur la départementale 12 pour un accident de la circulation à forte cinétique impliquant un véhicule ayant effectué plusieurs tonneaux. 

À leur arrivée sur les lieux, les secours ont pris contact avec les deux victimes. Un homme âgé de 17 ans, non blessé, a été laissé sur place par les pompiers tandis que le second, âgé de 25 ans, était piégé à l’intérieur du véhicule. 

Après son dégagement, ce dernier a été pris en charge, puis transporté non médicalisé vers la traumatologie du CHU Minjoz à Besançon.

Publié le 15 novembre à 17h12 par Elodie Retrouvey
