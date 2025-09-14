Dimanche 14 Septembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Byans-sur-Doubs
Faits Divers

Une maison s’embrase dès le petit matin à Byans-sur-Doubs

Publié le 14/09/2025 - 08:59
Mis à jour le 14/09/2025 - 09:00

Très tôt ce matin, les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus dans la commune de Byans-sur-Doubs pour un incendie dans une maison située dans un lotissement. 

© Élodie R.
© Élodie R.

D’après les sapeurs-pompiers qui étaient toujours en train de combattre l’incendie à 6h ce matin,le feu a totalement embrasé une habitation d'environ 120 m2 au sol, répartie sur deux niveaux.

Aucune victime n’est heureusement à déplorer.

incendie lotissement pompiers

Publié le 14 septembre à 08h59 par Elodie Retrouvey
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Faits Divers

Besançon
Faits Divers Société

Qui est le colonel Elodie Montet, commandant le groupement de gendarmerie du Doubs ?

Le lundi 15 septembre, à 16h30 au château de Vaire, le colonel Élodie Montet prendra officiellement le commandement du groupement de gendarmerie départementale du Doubs. Elle dirigera 600 gendarmes et pourra compter sur l’appui de 400 réservistes pour couvrir 567 communes du département. Rencontre.

colonel commandement criminalité elodie montet gendarmerie sécurité trafic de drogue
Publié le 12 septembre à 18h00 par Alexane

Détonation allume les feux de la rentrée à Besançon !

Plus de 150 entreprises attendues au salon Cap vers l’emploi le 18 septembre à Besançon
Offre d'emploi

Quoi de neuf chez Leroy-Merlin pour cette rentrée ?

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Le VitalSport pour préparer votre rentrée sportive… avec Decathlon !
Offre d'emploi
publi info 4

Les "Boucles Vauban" le 21 septembre, c’est 5 partenaires, dont Decathlon

Offre d'emploi : l'Armée de Terre recrute un chef de groupe mécanicien armement
Infos Pratiques

À Besançon, des baptêmes de l’air offerts aux enfants malades
Jeu-concours

JEU CONCOURS Livres dans la Boucle 2025 / Jeu n°3

Risotto au Mont d'Or AOP et à la truffe

Sondage

 15.24
légère pluie
le 14/09 à 09h00
Vent
3.36 m/s
Pression
1020 hPa
Humidité
90 %
 