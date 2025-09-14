Une maison s’embrase dès le petit matin à Byans-sur-Doubs

D’après les sapeurs-pompiers qui étaient toujours en train de combattre l’incendie à 6h ce matin,le feu a totalement embrasé une habitation d'environ 120 m2 au sol, répartie sur deux niveaux.
Aucune victime n’est heureusement à déplorer.
Publié le 14/09/2025 - 08:59
Mis à jour le 14/09/2025 - 09:00
Très tôt ce matin, les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus dans la commune de Byans-sur-Doubs pour un incendie dans une maison située dans un lotissement.
