Dimanche 2 Novembre 2025
Baume-les-Dames
Faits Divers

Une voiture tombe dans la rivière à Baume-les-Dames

Publié le 02/11/2025 - 17:15
Mis à jour le 02/11/2025 - 17:15

Les faits se sont produits ce dimanche 2 novembre 2025 vers 15h00 à proximité de la RD50 à hauteur de Baumes-les-Dames.

© Élodie R.
© Élodie R.

Selon les premiers éléments, la voiture est tombée dans la rivière le Cusancin. Un homme a été sorti du véhicule avant l’arrivée des sapeurs-pompiers.

Plus d’informations à venir…

sapeurs pompiers

Publié le 2 novembre à 17h15 par Hélène L.
Faits Divers

