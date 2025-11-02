Une voiture tombe dans la rivière à Baume-les-Dames

Selon les premiers éléments, la voiture est tombée dans la rivière le Cusancin. Un homme a été sorti du véhicule avant l’arrivée des sapeurs-pompiers.
Plus d’informations à venir…
Publié le 02/11/2025 - 17:15
Mis à jour le 02/11/2025 - 17:15
Les faits se sont produits ce dimanche 2 novembre 2025 vers 15h00 à proximité de la RD50 à hauteur de Baumes-les-Dames.
