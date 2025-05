“Valises !” , la nouvelle exposition du musée de la Résistance à Besançon

La Nuit européenne des musées revient… et elle compte bien vous faire danser promet l’organisation. Les musées d’Arts et du Temps de Besançon invitent ainsi les Bisontins à vivre une journée et une soirée placées sous le signe du mouvement et de la danse le samedi 17 mai de 14h30 à minuit. Au programme : visites, spectacles, performances, rencontres, danse en plein air et DJ set. Un événement gratuit et ouvert à toutes et tous pour s’émerveiller, apprendre, partager et surtout ... danser ensemble !