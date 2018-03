Vandalisme à la faculté de lettres de Besançon

Les étudiants avaient occupé les locaux du site de Mégévand toute la journée de jeudi. Ce vendredi matin, les services de l'université ont constaté de nombreuses destructions de matériel informatique, en plus de tags sur les murs. La faculté est en train d'évaluer les dégâts causés, déjà estimés à "plusieurs dizaines de milliers d'euros."

Au total, 41 écrans d'ordinateurs sont cassés et 5 rétroprojecteurs ont été volés, arrachés aux plafonds. Plusieurs bureaux et meubles audiovisuels sont vandalisés et des tags sont apparus sur de nombreux couloirs du site. Des machines à café et des distributeurs de friandises ont été jetés à terre ou ont les vitres brisées.

Une plainte va être déposée

M. Mariage, doyen de la faculté, s'est "indigné contre des actions lâches qui ne visent que la destruction du bien commun". Il entend porter plainte contre "X".

Un communiqué du mouvement étudiant responsable de l'occupation des locaux condamne ces agissements, qui "discréditent le mouvement et les revendications qu'elles portent." Pour rappel, ce mouvement s'oppose aux lois Vidal et Ore sur la sélection à l'université.