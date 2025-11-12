32e Festival International des Cinémas d’Asie de Vesoul : Louison Mangard et Joakim Aubry, coprésideront le jury Jeune 

Ces membres du jury invitent les jeunes Haut-Saônois âgés de 11 à 30 ans à les rejoindre pour vivre l’aventure culturelle d’être membre du Jury Jeune.
Être membre du Jury Jeune c’est s’engager à venir voir et juger les films documentaires (le cinéma du réel), inédits en France, en compétition, projetés à la salle 5 du Cinéma Majestic – Espaces des Lumières de Vesoul et rencontrer les réalisateurs :
- le mercredi 28 janvier 2026 de 18h à 20h,
- le jeudi 29 janvier 2026 de 18h à 20h,
- le vendredi 30 janvier 2026 de 18h à 20h,
- le lundi 2 février 2026 de 18h à 20h.
15 jours avant le festival, les jurés recevront :
- leur carte de membre de Jury Jeune (leur permettant d’accéder gratuitement à ces 4 séances de cinéma, de rencontrer les réalisateurs des films de la compétition documentaire ainsi que d’assister aux cérémonies d’ouverture et de clôture),
- leur grille d’évaluation des films permettant de les juger,
- un catalogue du 32e FICA-Festival International des Cinémas d’Asie de Vesoul,
- une invitation pour leurs parents (leur permettant d’assister avec eux) aux cérémonies d’ouverture (mardi 27 janvier 2026à 20h) et de clôture (mardi 3 février 2026 à 20h30) au Théâtre Edwige Feuillère (remise du prix du Jury Jeune offert par la Communauté d’Agglomération de Vesoul).
Les jeunes intéressés pour faire partie du Jury Jeune du 32e FICA-Festival International des Cinémas d’Asie de Vesoul sont invités à s’inscrire en écrivant à l’adresse courriel suivante :
- direction.fica@gmail.com
- en téléphonant au 06 84 84 87 46
- ou en écrivant au siège social du FICA – Festival International des Cinémas d’Asie 25 rue du docteur Doillon 70000 Vesoul.En laissant leurs : Nom, prénom, adresse, téléphone, mail, établissement scolaire et classe.