32e Festival International des Cinémas d’Asie de Vesoul : Louison Mangard et Joakim Aubry, coprésideront le jury Jeune 

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Louison Mangard et Joakim Aubry, élèves du lycée des Haberges en option théâtre, membres du conseil de la vie lycéenne et du club cinéma, seront les coprésidents du Jury Jeune du 32e Festival International des Cinémas d’Asie de Vesoul se déroulant du 27 janvier au 3 février 2026.

Ces membres du jury invitent les jeunes Haut-Saônois âgés de 11 à 30 ans à les rejoindre pour vivre l’aventure culturelle d’être membre du Jury Jeune.

Être membre du Jury Jeune c’est s’engager à venir voir et juger les films documentaires (le cinéma du réel), inédits en France, en compétition, projetés à la salle 5 du Cinéma Majestic – Espaces des Lumières de Vesoul et rencontrer les réalisateurs :

le mercredi 28 janvier 2026 de 18h à 20h,

de 18h à 20h, le jeudi 29 janvier 2026 de 18h à 20h,

de 18h à 20h, le vendredi 30 janvier 2026 de 18h à 20h,

de 18h à 20h, le lundi 2 février 2026 de 18h à 20h.

15 jours avant le festival, les jurés recevront :

leur carte de membre de Jury Jeune (leur permettant d’accéder gratuitement à ces 4 séances de cinéma, de rencontrer les réalisateurs des films de la compétition documentaire ainsi que d’assister aux cérémonies d’ouverture et de clôture),

(leur permettant d’accéder gratuitement à ces 4 séances de cinéma, de rencontrer les réalisateurs des films de la compétition documentaire ainsi que d’assister aux cérémonies d’ouverture et de clôture), leur grille d’évaluation des films permettant de les juger ,

permettant de les juger un catalogue du 32e FICA-Festival International des Cinémas d’Asie de Vesoul,

une invitation pour leurs parents (leur permettant d’assister avec eux) aux cérémonies d’ouverture (mardi 27 janvier 2026à 20h) et de clôture (mardi 3 février 2026 à 20h30) au Théâtre Edwige Feuillère (remise du prix du Jury Jeune offert par la Communauté d’Agglomération de Vesoul).

Les jeunes intéressés pour faire partie du Jury Jeune du 32e FICA-Festival International des Cinémas d’Asie de Vesoul sont invités à s’inscrire en écrivant à l’adresse courriel suivante :