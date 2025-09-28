Dimanche 28 Septembre 2025
Alerte Témoin
Besançon
Culture

59e Concours international de jeunes chefs d’orchestre de Besançon : Satoshi Yoneda remporte le Grand prix de direction

Publié le 28/09/2025 - 08:26
Mis à jour le 28/09/2025 - 08:29

Après une semaine de marathon musical, le Concours de Besançon s’est achevé samedi 27 septembre 2025 sur une ultime épreuve de direction, la seule jouée en conditions de concert. Les trois finalistes ont eu 40 minutes pour convaincre, dirigeant le Deutsche Radio Philharmonie dans un programme incluant la création mondiale et commande du Festival : Delirium Scherzo, du compositeur en résidence Régis Campo.

Tianyi Xie © YVes Petit
Les lauréats et le jury © YVes Petit
Festival international de musique © Yves Petit
À l’issue de cette dernière journée de compétition, le jury international a désigné à l’unanimité Satoshi Yoneda (29 ans, Japon) comme vainqueur du Grand prix de direction 2025, dont le trophée a été remis par le président du jury Michael Schønwandt.

Les lauréats et le jury © YVes Petit

Le jury a par ailleurs décidé de décerner à l’unanimité une Mention spéciale au Chinois Tianyi Xie, benjamin du Concours âgé de seulement 21 ans, saluant son "talent incroyable et son immense potentiel". Le jeune chef a par ailleurs remporté le Coup de cœur du public et le Coup de cœur de l’orchestre, avec des votes très serrés pour ces deux récompenses.

Tianyi Xie © YVes Petit

Lors de l’annonce des résultats, le président a une nouvelle fois souligné le très haut niveau général du Concours, dont les candidats ont réussi à toucher chaque jour le jury.

Satoshi Yoneda en quelques mots

Satoshi Yoneda a commencé le piano dès son plus jeune âge et a rejoint l'Orchestre des Jeunes de la Ville d'Okayama, où il était responsable des percussions. En 2016, il a intégré la Faculté de Musique de l'Université des Arts de Tokyo, où il a étudié la direction d'orchestre avec Ken Takaseki et Yoshihiro Nagase au piano. Il a participé à des master classe de direction d'orchestre avec Paavo Jarvi et Kazuki Yamada. Il a reçu le Prix Ataka en 2018, Il a été finaliste en 2021 du 19e Concours International de Musique de Tokyo en direction d'orchestre (la plus haute distinction japonaise) et la Mention Honorable.

Il a été candidat au concours international de direction d'orchestre de Hong Kong en 2023. Il a dirigé de nombreux orchestres professionnels japonais, notamment l'Orchestre symphonique de la NHK, l'Orchestre symphonique du Yomiuri Nippon, l'Orchestre symphonique de Sapporo, le New Japan Philharmonic et l'Orchestre symphonique métropolitain de Tokyo.

Satoshi Yoneda © YVes Petit

Dotation du "Grand Prix de Direction" :

  • 12 000 €
  • Un accompagnement de trois mois (stratégie de carrière)
  • Des engagements avec des orchestres partenaires
  • Une montre LIP

Prochains rendez-vous

Cette finale de haut vol a clos le 78e Festival international de musique de Besançon. Le rendez-vous est d'ores et déjà pris en septembre 2026, puis en septembre 2027 pour le prochain Concours de jeunes chefs d’orchestre de Besançon, qui fêtera sa 60e édition.

Publié le 28 septembre à 08h26 par Alexane
