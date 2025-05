59e Concours international de jeunes chefs d’orchestre : découvrez les 20 finalistes !

Les présélections de ce concours se sont achevées vendredi 2 mai à Montréal, après Besançon, Séoul, Paris et Berlin. Cinq heures de délibération ont été nécessaires pour que Jaewon Kim (violon supersoliste) et Jean-François Verdier (chef d'orchestre) puissent déterminer la liste des vingt candidats sélectionnés pour les épreuves finales :

M. Sebastian ALMANZAR

Colombien, 30 ans

Japonaise, 23 ans

Grecque, 32 ans

Français, 25 ans

Candidat en 2021 et 2023

Américain, 34 ans

Américain, 26 ans

Chypriote, 26 ans

Britannique, 29 ans

Candidate en 2021 et demi-finaliste en 2023

Taïwanais, 33 ans

Brésilienne, 30 ans

Chinois, 35 ans

Demi-finaliste en 2021

Coréen, 32 ans

Canadien, 25 ans

Britannique, 29 ans

Néerlandais, 26 ans

Chinois, 21 ans

Japonais, 29 ans

Japonais, 26 ans

Chinois, 24 ans

Chinois, 25 ans

Un grand nombre de candidats

Sur les 304 inscriptions effectuées, 271 candidats se sont présenté(e)s aux auditions.

Parmi les 20 candidats sélectionnés :

13 nationalités sont représentées

9 candidat(e)s asiatiques : 4 chinois, 1 taïwanais et 1 coréen

6 candidat(e)s européen(ne)s : français, grecque, néerlandais, chypriote et 2 britanniques

5 candidat(e)s américain(e)s : canadien, colombien, brésilien et 2 américains USA

28 ans d’âge moyen, avec des candidats de 21 à 35 ans

3 candidat(e)s étaient déjà présents parmi les sélectionnés en 2021 et/ou 2023.

Un niveau général élevé lors des présélections

Une fois de plus, le "dispositif spécifique au concours de Besançon avec ses sélections par auditions, et non pas sur dossier ou avec des vidéos, a montré sa redoutable efficacité. L’extrait du très rythmique Sacre du Printemps de Stravinsky n’a été convaincant que pour moins d’un candidat sur cinq, tandis que le temps de travail musical sur la 39e Symphonie de Mozart a permis d’affiner l’évaluation de la sensibilité artistique et de la capacité d’interaction avec les pianistes."

De manière générale, le jury a constaté un niveau élevé, et les délibérations ont été difficiles, en particulier pour départager les meilleurs jeunes chefs d’orchestre.

Cette année encore, le continent asiatique est largement représenté, avec "une montée en puissance très nette de la Chine". Du côté des Amériques, la progression est légère avec deux sud-américains. L’Europe, quant à elle, résiste "malgré une présence française encore en baisse, mais avec des nationalités rarement présentes (Pays-Bas, Chypre, Grèce)."

Les épreuves finales prévues en septembre

Les vingt candidats sélectionnés sont attendus en septembre à Besançon "pour les épreuves finales avec orchestre qui se dérouleront pendant la 78e édition du Festival international de musique."

Ils dirigeront notamment l’Orchestre Victor Hugo lors des 1er et 2e tour du Concours.

Par la suite, "huit candidats seulement accèderont aux demi-finales. Lors de l’épreuve d’Opéra, ils dirigeront l’Orchestre Dijon Bourgogne, et l’Orchestre Victor Hugo durant de celle de Concerto".

Enfin, trois candidats maximum pourront "diriger le Deutsche Radio Philharmonie à l’occasion de la grande Finale qui se déroulera le 27 septembre 2025.

Les différents présélectionnés sont jugés par un jury professionnel composé de sept personnalités du monde musical international :