À Besançon, la croissance étudiante dynamise l’investissement locatif

25 000 étudiants : un bond spectaculaire en vingt ans

Il y a vingt ans, Besançon accueillait autour de 18 000 étudiants. Ils sont près de 25 000 aujourd’hui. La population estudiantine bisontine a ainsi atteint en 2023 son niveau le plus élevé jamais enregistré. La hausse a été particulièrement marquée dans les années 2010 : +19,5 % entre 2008 et 2018 selon l’Observatoire territorial du logement étudiant. Cette croissance continue s’inscrit dans une tendance nationale à la massification de l’enseignement supérieur, mais témoigne aussi de l’attractivité croissante de Besançon en tant que ville universitaire.

Concrètement, les effectifs sont passés d’environ 19 000 étudiants en 2008 à 23 000 en 2018, puis à environ 24 500 à 25 000 ces dernières années.

Le pôle santé, un des moteurs de l’attractivité universitaire

Un pôle santé dynamique. La ville abrite un Centre Hospitalier Universitaire (CHU) d’envergure (environ 7 000 personnels), la faculté de médecine et pharmacie réputée, ainsi que le nouvel Institut des Professions de Santé (IFPS). Cette filière santé joue un rôle d’aimant : de nombreux étudiants de toute la région (et au-delà) choisissent Besançon pour y entamer des études de médecine, pharmacie ou maïeutique. « Le Pôle universitaire rend le territoire fortement attractif pour les étudiants, très largement sur-représentés avec 30 % des nouveaux arrivants en 2015 », note une étude de l’Insee, qui souligne le rôle clé de la filière santé dans cet engouement. Besançon accueille ainsi autour de 25 000 étudiants.

Nouvelles filières post-bac

Autre évolution notable de la dernière décennie : le développement de l’offre d’enseignement supérieur à Besançon. En complément de l’Université de Franche-Comté, plusieurs établissements privés ont lancé de nouvelles filières post-bac pour répondre à la demande croissante. C’est le cas de l’Institution Notre-Dame Saint-Jean, un groupe scolaire historique, qui a étendu ses activités au supérieur. Le lycée Saint-Jean dispose désormais d’un campus post-bac flambant neuf (inauguré en 2025). On y trouve des sections de BTS et des cursus jusqu’au niveau Bac+3, dans des domaines variés : commerce, banque, notariat, comptabilité-gestion, santé-social ou arts. « Nous accueillons 400 étudiants dans des formations de Bac+1 à Bac+3 », annonce l’institution sur son site.

D’autres écoles et centres de formation renforcent l’écosystème local : citons l’Institut Supérieur des Beaux-Arts (arts plastiques), des écoles d’ingénieurs (ISIFC en biomédical, intégrée à l’université, ou SupMicroTech-ENSMM en microtechniques) ou encore des instituts paramédicaux. Ces initiatives diversifient l’offre de formation et attirent de nouveaux profils d’étudiants, y compris dans des filières jusqu’ici absentes à Besançon. Pour la ville, c’est autant d’étudiants supplémentaires qui viendront grossir la demande locative dans les années à venir.

Une demande locative solide et des atouts pour les investisseurs

Tous ces étudiants doivent se loger : plus de 70 % des jeunes bisontins en études supérieures n’habitent pas chez leurs parents et recherchent donc un logement sur place. En 2023, plus de la moitié d’entre eux se logent dans le parc locatif privé, les autres se partageant entre résidences universitaires publiques (Crous), foyers et colocations. Résultat, le marché de la location étudiante est très soutenu. Cette vitalité se traduit par une vacance locative quasi nulle sur le marché étudiant : un logement bien situé et correctement équipé trouve preneur quasiment à coup sûr en début d’année scolaire.

Pour les investisseurs immobiliers, cette situation offre plusieurs avantages :

Loyers stables et rendement attractif : Les tarifs de location à Besançon restent modérés par rapport aux grandes métropoles, ce qui facilite la location tout en assurant un flux de revenus régulier. Le loyer moyen d’un studio étudiant resta à un niveau relativement abordable pour les étudiants (50 % de moins qu’à Paris). En parallèle, les prix d’achat immobiliers du neuf à Besançon permettent d’envisager des rendements bruts intéressants .

Dispositifs fiscaux avantageux : Investir dans le logement étudiant à Besançon permet également de bénéficier de dispositifs fiscaux incitatifs, par exemple, les investisseurs en meublé peuvent opter pour le statut LMNP (Loueur Meublé Non Professionnel), permettant un amortissement du bien et donc une optimisation de la fiscalité.

Marché peu spéculatif et pérenne : Contrairement à certaines grandes villes étudiantes où la surchauffe immobilière guette, Besançon présente un marché équilibré et pérenne.

Un cadre de vie qui fidélise les étudiants – et les locataires

Si Besançon attire et retient autant ses étudiants, c’est aussi grâce à ses qualités de vie unanimement saluées. Chaque année, le magazine L’Étudiant classe la capitale comtoise parmi les meilleures villes étudiantes de France. En 2023, Besançon a même été sacrée « 2? meilleure ville étudiante » de sa catégorie, et 1?? pour la qualité de la vie étudiante. 94,5 % des étudiants bisontins recommandent leur ville à leurs amis – un taux de satisfaction record qui traduit un attachement réel. Les atouts cités sont nombreux : *« la proximité de la nature », « des paysages magnifiques le long du Doubs », « une ville très abordable ». Besançon combine en effet un environnement naturel exceptionnel (première « ville verte » de France, avec 200 m² d’espaces verts par habitant) et un riche patrimoine historique et culturel (citadelle Vauban classée à l’UNESCO, musées, festivals, etc.). Côté budget, les étudiants apprécient le coût de la vie : non seulement le logement y est bien cher qu’ailleurs, mais de nombreux dispositifs leur facilitent la vie

Sur le plan des infrastructures, la ville a tout d’une grande : un réseau de transports en commun moderne (lignes de tramway, bus en site propre, gare TGV raccordée à la ligne LGV Rhin-Rhône…), des équipements sportifs et campus bien pourvus, des bibliothèques et laboratoires, etc. Besançon étant une ville de taille moyenne, tout ou presque est accessible à vélo ou à pied, ce qui renforce l’agrément du quotidien.

En définitive, investir dans le logement étudiant à Besançon revient à miser sur une ville à la fois étudiante, accessible et attractive.

La croissance constante du nombre d'étudiants à Besançon, notamment grâce au pôle santé et aux nouvelles filières, assure une demande locative soutenue. Cette ville, avec son cadre de vie exceptionnel et ses établissements de formation de qualité, attire les étudiants qui y restent jusqu'à la fin de leurs études, garantissant ainsi une occupation à long terme des biens immobiliers.

Le marché immobilier local présente des conditions très favorables pour les investisseurs : prix d’achat raisonnables, loyers stables et fiscalité avantageuse. Ces éléments permettent d’obtenir des rendements solides sans les risques associés à des marchés immobiliers surchauffés. En conséquence, la capitale franc-comtoise représente une opportunité judicieuse pour un investissement locatif étudiant, alliant performance et sécurité sur le long terme.

