"A Dream for Artemis" partira sur la lune…

En 2027, le nouvel album, A Dream for Artemis, partira en direction de la Lune dans le cadre de l’une des missions Artémis de la NASA.

"À ce titre, un condensé du patrimoine culturel de l'humanité sera déposé, sous forme de disques de saphir, sur notre satellite, afin de transmettre un message intelligible aux générations futures voire à d'éventuelles civilisations extraterrestres", souligne l’Orchestre.

Enregistré à l’occasion du dernier Concert du Nouvel an, A Dream for Artemis est sorti le 31 octobre !

A Dream for Artemis

Le 31 octobre est sorti sur les plateformes de streaming le nouveau disque de l’Orchestre, réalisé avec le Quatuor Ellipsos et publié par Mirare