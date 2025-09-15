Lundi 15 Septembre 2025
Besançon
Faits Divers

À la vue des policiers, il tente d’avaler la bonbonne d’héroïne qu’il achetait

Publié le 15/09/2025 - 14:29
Mis à jour le 15/09/2025 - 12:19

Les faits se sont produits jeudi 11 septembre 2025 vers 16h45 rue des Causses à Besançon.

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

Les policiers de la brigade spécialisée de terrain (BST) ont repéré un homme en train de vendre des stupéfiants. Ce dernier est parvenu à prendre la fuite à la vue des agents.

L’acheteur, lui, n’est toutefois pas parvenu à s’échapper et, pris de panique, a tenté d’avaler le produit qu’il venait d’acquérir… Les policiers sont parvenus à lui faire recracher. Il s’agissait d’une bonbonne de poudre blanche (qui s’est avéré être de l’héroïne). L’homme de 53 ans a été interpellé et placé en garde à vue.

Deux heures plus tard, les policiers en surveillance sur le même point de vente ont à nouveau constaté la présence du vendeur. Ils ont alors décidé de procéder sans délai à son contrôle. Une palpation de sécurité a permis de découvrir la somme de 80 euros en liquide.

L’acheteur a reconnu les faits et a indiqué être un consommateur régulier de produits stupéfiants. Le test (pesée) de la poudre découverte sur sa personne lors de son interpellation a été identifiée comme étant de l’héroïne (0.80 g). Il sera présenté devant le délégué du procureur le 7 janvier 2026.

Le vendeur, quant à lui, n’a pas reconnaissait les faits malgré les éléments de surveillance et les messages présents sur son téléphone. Il a été placé en détention du 13 au 15 septembre à la maison d’arrêt de Besançon.

police

Publié le 15 septembre à 14h29
