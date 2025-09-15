À la vue des policiers, il tente d’avaler la bonbonne d’héroïne qu’il achetait

Les policiers de la brigade spécialisée de terrain (BST) ont repéré un homme en train de vendre des stupéfiants. Ce dernier est parvenu à prendre la fuite à la vue des agents.

L’acheteur, lui, n’est toutefois pas parvenu à s’échapper et, pris de panique, a tenté d’avaler le produit qu’il venait d’acquérir… Les policiers sont parvenus à lui faire recracher. Il s’agissait d’une bonbonne de poudre blanche (qui s’est avéré être de l’héroïne). L’homme de 53 ans a été interpellé et placé en garde à vue.

Deux heures plus tard, les policiers en surveillance sur le même point de vente ont à nouveau constaté la présence du vendeur. Ils ont alors décidé de procéder sans délai à son contrôle. Une palpation de sécurité a permis de découvrir la somme de 80 euros en liquide.

L’acheteur a reconnu les faits et a indiqué être un consommateur régulier de produits stupéfiants. Le test (pesée) de la poudre découverte sur sa personne lors de son interpellation a été identifiée comme étant de l’héroïne (0.80 g). Il sera présenté devant le délégué du procureur le 7 janvier 2026.

Le vendeur, quant à lui, n’a pas reconnaissait les faits malgré les éléments de surveillance et les messages présents sur son téléphone. Il a été placé en détention du 13 au 15 septembre à la maison d’arrêt de Besançon.