À peine inauguré, le centre de conservation et d’étude archéologique de Besançon s’ouvre exceptionnellement au public

Le nouveau centre de conservation et d’étude archéologique (CCEA) de Besançon a été inauguré ce mardi 16 septembre 2025 en présence du préfet de la région Bourgogne Franche-Comté, Paul Mourier,de Christian Mourougane le président de l’opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture (OPPIC) et de Jean-François Hébert, directeur général des patrimoine et de l’architecture du ministère de la Culture.

Pour un coût total de 10,3 millions d’euros, entièrement financé par l’État (ministère de la Culture), le centre de conservation (CCEA) de 2.000 m2 conçu par Nunc architecte a vocation à conserver les biens archéologiques et la documentation scientifique (archives des fouilles) à charge de l'État sur le territoire de la Franche-Comté.

La Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) rappelle d’ailleurs que les CCEA "permettent de conserver de manière pérenne les données scientifiques de l'archéologie produites au cours des opérations de terrain et lors des études qui en découlent, d'assurer l'accès de la communauté scientifique à l'ensemble de ces données pour en favoriser l'étude et la valorisation, de faciliter les prêts pour des expositions et de mettre en place des actions de médiation culturelle notamment dans le cadre des dispositifs d'éducation artistique et culturelle".

Portes ouvertes à l'occasion des journées du Patrimoine

D’ordinaire ouvert exclusivement sur rendez-vous et à destination des professionnels (étudiants, chercheurs, personnels des musées, etc.) et des publics scolaires dans le cadre d'actions ciblées, l’établissement ouvrira toutefois ses portes au grand public à l’occasion des prochaines journées européennes du Patrimoine ce samedi 20 septembre 2025 de 10h à 13h et de 14h à 18h. Seront notamment prévus lors de cette journée :