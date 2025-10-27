Accident sur l’A36 entre une voiture et deux camions à Brognard

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

Dans la matinée du 27 octobre 2025, un accident de la circulation impliquant une voiture et deux poids lourds s’est produit vers 4h15 sur l’A36 à hauteur de la commune de Brognard dans le sens Beaune-Mulhouse.

Les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus à hauteur du PK 46 pour venir en aide aux trois personnes impliquées dans l’accident.

Parmi celles-ci, une personne âgée de 24 ans a été légèrement blessée et transportée à l’hôpital.