Accident sur l’A36 entre une voiture et deux camions à Brognard

Publié le 27/10/2025 - 08:28
Mis à jour le 27/10/2025 - 08:22
Dans la matinée du 27 octobre 2025, un accident de la circulation impliquant une voiture et deux poids lourds s’est produit vers 4h15 sur l’A36 à hauteur de la commune de Brognard dans le sens Beaune-Mulhouse.
Les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus à hauteur du PK 46 pour venir en aide aux trois personnes impliquées dans l’accident.
Parmi celles-ci, une personne âgée de 24 ans a été légèrement blessée et transportée à l’hôpital.
