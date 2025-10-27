Lundi 27 Octobre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Brognard
Faits Divers

Accident sur l’A36 entre une voiture et deux camions à Brognard

Publié le 27/10/2025 - 08:28
Mis à jour le 27/10/2025 - 08:22

Dans la matinée du 27 octobre 2025, un accident de la circulation impliquant une voiture et deux poids lourds s’est produit vers 4h15 sur l’A36 à hauteur de la commune de Brognard dans le sens Beaune-Mulhouse. 

© Élodie R.
© Élodie R.

Les sapeurs-pompiers du Doubs sont intervenus à hauteur du PK 46 pour venir en aide aux trois personnes impliquées dans l’accident. 

Parmi celles-ci, une personne âgée de 24 ans a été légèrement blessée et transportée à l’hôpital. 

A36 accident de la route blessé camion poids lourd pompiers voiture

Publié le 27 octobre à 08h28 par Elodie Retrouvey
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Faits Divers

Le Groupe Chopard reprend Besançon Services Cycle

Eliane Regazzoni nous a quittés
Offre d'emploi

Fruitiers, Toussaint, micro-pelle mécanique, crédit d'impôt… Quoi de neuf aux Pépinières Bisontines ?

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Loiseau du Temps, un partenariat avec Vive la Bourgogne Franche Comté
Offre d'emploi
publi info 4

Le showroom d’Artémis ouvre ses portes à Besançon : grand destockage jusqu’à -50% du 23 au 25 octobre !

Offre d'emploi : la ville de Besançon recrute des agent.e.s pour le recensement de la population
Infos Pratiques

Quels films aller voir pour Halloween à Besançon ?
Jeu-concours

Gagnez votre soirée repas-spectacle "Rominou Show"

Un tiers-lieu ouvert pour les jeunes au centre-ville de Besançon

Sondage

 6.93
pluie modérée
le 27/10 à 09h00
Vent
8.73 m/s
Pression
1012 hPa
Humidité
94 %
 