Associations et professionnels de Bourgogne-Franche-Comté appelés à s’inscrire à la semaine festive !

Soutenue par le plan national "action cœur de ville", la CCI France et la Sacem, la semaine festive revient au mois de juin pour une deuxième édition. Les associations et professionnels de la région sont invités à participer en s’inscrivant de la mi-février à la mi-mai 2024…

De nombreux événements sont organisés partout en France durant une semaine. Comme pour annoncer le début de l’été, elle se situe une semaine avant la fête de la musique. L’objectif est de "connecter citoyens, municipalités, associations et professionnels afin de mettre à l’honneur l’artisanat, le commerce local et l’art de vivre à la française pendant six jours de festivités", précisent les organisateurs.

Huit fêtes sur huit thématiques

Les professionnels et associations de la Bourgogne-Franche-Comté sont donc appelés à participer. Il suffit de se rendre sur le site internet dans "Je propose mes événements".