Mardi 2 Septembre 2025
Audincourt
Faits Divers

Audincourt : deux suspects incarcérés pour un possible narchomicide

Publié le 02/09/2025 - 08:18
Mis à jour le 02/09/2025 - 08:19

Deux suspects ont été incarcérés dans l'enquête sur le meurtre par balle d'un homme de 48 ans, découvert défiguré et méconnaissable mercredi dans un jardin près de Montbéliard (Doubs), a indiqué lundi le procureur, qui a avancé l'hypothèse d'un narchomicide. 

© Alexane Alfaro
© Alexane Alfaro

Le corps de la victime, née au Maroc et domiciliée à Mulhouse, avait été découvert dans le jardin d'une maison inoccupée à Audincourt, dans l'agglomération de Montbéliard. Il gisait près d'une flaque de sang, méconnaissable du fait de son visage "très dégradé", a précisé lors d'une conférence de presse le procureur de Montbéliard, Paul-Edouard Lallois. L'autopsie a révélé que l'homme avait été tué d'une balle dans la tête, a-t-il ajouté.

Deux suspects âgés de 18 et 40 ans ont été interpellés jeudi, puis mis en examen et placés en détention provisoire dans le cadre d'une information judiciaire ouverte par le parquet pour "assassinat, association de malfaiteurs et détention d'armes de catégorie B". Tous deux "nient formellement" toute implication dans le crime, selon le magistrat.

La victime transportée de Mulhouse à Audincourt

Le plus âgé, un Mulhousien connu de la justice pour des faits de trafic de  stupéfiants, a reconnu lors de sa garde à vue avoir transporté la victime de Mulhouse à Audincourt. Il a indiqué que la victime était partie avec le suspect de 18 ans, alors qu'il l'attendait près de sa voiture, et qu'il serait reparti sans elle après avoir entendu un coup de feu. Mais "ses explications ont évolué plusieurs fois au cours de sa garde à vue", a souligné M. Lallois pour qui "tout est encore nébuleux" dans cette  affaire.

Le jeune homme de 18 ans habite dans la même rue que celle où a été retrouvé le corps et il savait que la maison était inoccupée. Il a indiqué aux enquêteurs de la Division de la criminalité organisée et spécialisée (DCOS) qu'il ne connaissait ni le premier suspect ni la victime. 

Lors des perquisitions, un gilet pare-balle, des cartouches de différents calibres et des emballages de munitions et de cartes SIM prépayées ont été découverts au domicile de ce jeune sans casier judiciaire, note le procureur.

Condamnée à plusieurs reprises, la victime "était impliquée depuis assez longtemps dans le narcotrafic" et avait achevé en juin 2023 de purger la partie ferme d'une condamnation.

Publié le 2 septembre à 08h18
Faits Divers

