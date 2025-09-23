Auxerre : un corps sans tête ni membres découvert dans l'Yonne

Un corps sans tête ni membres a été repêché à Auxerre, dans l'Yonne, dans un état de putréfaction avancée qui laisse mystérieuses les circonstances du décès, a indiqué le parquet ce mardi 23 septembre 2025.

Le corps humain a été retrouvé dans l'Yonne "à proximité d'une péniche", a indiqué à l'AFP le procureur de la République à Auxerre, Hugues de Phily. "Il est possible que l'action du démarrage de l'hélice de l'embarcation ait favorisé la remonté du corps", a-t-il précisé.

L'état du buste, déjà largement décomposé, ne permet pas de déterminer les causes, la date du décès ni l'identité de la personne, selon le procureur. De premiers sondages, effectués par des plongeurs, n'ont pas non plus permis de trouver d'"élément probant autour de la zone de découverte", selon lui.

Une enquête en recherche des causes de la mort a été ordonnée et confiée au commissariat de police d'Auxerre.

(AFP)