Basket : carton plein du BesAC au tournoi de Charleville !

Deux matches, deux victoires ! Au tournoi de Charleville, jeudi et vendredi, le BesAC a fait un carton plein et a ainsi terminé sa préparation de saison sur une note d'optimisme.

Matches 6 et 7 de préparation Tournoi de Charleville Jeudi 5 septembre

BesAC bat Etoile Charleville 77-72

Les quarts-temps : 17-14, 20-28, 11-18, 29-12.

Les marqueurs bisontins : Pouye 16, Thomas 16, Jubenot 9, Bronner 8, Nkombou 8, Cluysen 7, Hook 6, Eliezer-Vanerot 5, Mbaye 2. Vendredi 6 septembre BesAC bat Metz 66-63

Les quarts-temps : 16-9, 22-16, 15-14, 13-24.

Les marqueurs bisontins : Cluysen 15, Jubnot 11, Eliezer-Vanerot 9, Pouye 7, Hook 7, Thomas 6, Bronner 5, Waltefaugle-Tempesta 4, Nkombou 2.

Ce fut d'abord en ouverture, une victoire contre L'Etoile de Charleville, le club organisateur, notamment grâce à un quatrième quart-temps abouti. Mais il aura fallu batailler jusqu'au bout pour parvenir à ce résultat positif.

Le lendemain, contre Metz, tout était apparu plus facile, mais le BesAC qui a sensiblement molli dans le quatrième quart-temps, a malgré tout réussi à maintenir son leadership sur ce match pour finalement l'emporter de trois unités (66-63), alors qu'on l'avait vu mener de 14 longueurs au terme du troisième 3e quart-temps (53-39, 30e).

Deux résultats qui ont permis aux joueurs bisontins d'emmagasiner une certaine dose de confiance à une semaine de l'ouverture officielle de la saison en Coupe de France à Mulhouse et à deux semaines du début du championnat de N1 au Havre.

Dans le bus du retour des Ardennes, le coach Laurent Kleefstra affichait une certaine satisfaction : " J'avais demandé à l'équipe de se rapprocher le plus possible de l'esprit de compétition et de l'exigence nécessaire au niveau de l'intensité et de la concentration. Les deux succès dans ce tournoi sont allés dans ce sens et ont montré des progrès. Mais, pas question de s'enflammer. Il reste du travail ! ".

Pour rentrer un peu plus dans le détail, Laurent Kleeftra ajoutait : " Lors du premier match, on a eu une adresse globale en berne (2/15 à trois points). Pourtant on a gagné en effaçant aussi une qualité de jeu moyenne entre la 10e et la 30e minutes et ce, grâce à un quatrième quart-temps de très bonne qualité. Contre Metz, on a produit trois bons quarts-temps avant de lâcher sensiblement dans le quatrième. Mais on est restés lucides, sérieux et on a gagné. C'est un signe ! ".

Coupe : vendredi à Mulhouse

En conclusion Laurent Kleefstra précisait : " On a montré du caractère et on a prouvé qu'on peut exister dans cette division. Mais, encore une fois, il reste du travail ".

Après un week-end total de repos, Calvin Jubenot et ses coéquipiers reprendront le collier dès lundi matin. Ce sera aussi l'occasion pour l'ex-Monégasque Auguste Cagnet de continuer à soigner un mal de dos qui dure. Côté soins, il en ira de même pour le capitaine Quentin Hanck dont la reprise est programmée pour fin septembre - début octobre.

Notons les trois prochains rendez-vous officiels du BesAC :

Coupe de France (20h) - Vendredi 12 septembre : Mulhouse - BesC

Nationale 1 (20h)

Vendredi 19 septembre : Le Havre - BesAC

Vendredi 26 septembre : BesAC - St Chamond - Andrézieux