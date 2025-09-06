Samedi 6 Septembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs Religion
Besançon
Sport

Basket : carton plein du BesAC au tournoi de Charleville !

Publié le 06/09/2025 - 08:19
Mis à jour le 06/09/2025 - 08:19

Deux matches, deux victoires ! Au tournoi de Charleville, jeudi et vendredi, le BesAC a fait un carton plein et a ainsi terminé sa préparation de saison sur une note d'optimisme.

©
©

Matches 6 et 7 de préparation

Tournoi de Charleville

  • Jeudi 5 septembre
  • BesAC bat Etoile Charleville 77-72
  • Les quarts-temps : 17-14, 20-28, 11-18, 29-12.
  • Les marqueurs bisontins : Pouye 16, Thomas 16, Jubenot 9, Bronner 8, Nkombou 8, Cluysen 7, Hook 6, Eliezer-Vanerot 5,  Mbaye 2.

Vendredi 6 septembre

  • BesAC bat Metz 66-63
  • Les quarts-temps : 16-9, 22-16, 15-14, 13-24.
  • Les marqueurs bisontins : Cluysen 15, Jubnot 11, Eliezer-Vanerot 9, Pouye 7, Hook 7, Thomas 6, Bronner 5, Waltefaugle-Tempesta 4, Nkombou 2.

Ce fut d'abord en ouverture, une victoire contre L'Etoile de Charleville, le club organisateur, notamment grâce à un quatrième quart-temps abouti. Mais il aura fallu batailler jusqu'au bout pour parvenir à ce résultat positif.

Le lendemain, contre Metz, tout était apparu plus facile, mais le BesAC qui a sensiblement molli dans le quatrième quart-temps, a malgré tout réussi à maintenir son leadership sur ce match pour finalement l'emporter de trois unités (66-63), alors qu'on l'avait vu mener de 14 longueurs au terme du troisième 3e quart-temps (53-39, 30e).

Deux résultats qui ont permis aux joueurs bisontins d'emmagasiner une certaine dose de confiance à une semaine de l'ouverture officielle de la saison en Coupe de France à Mulhouse et à deux semaines du début du championnat de N1 au Havre.

Dans le bus du retour des Ardennes, le coach Laurent Kleefstra affichait une certaine satisfaction : " J'avais demandé à l'équipe de se rapprocher le plus possible de l'esprit de compétition et de l'exigence nécessaire au niveau de l'intensité et de la concentration. Les deux succès dans ce tournoi sont allés dans ce sens et ont montré des progrès. Mais, pas question de s'enflammer. Il reste du travail ! ".

Pour rentrer un peu plus dans le détail, Laurent Kleeftra ajoutait : " Lors du premier match, on a eu une adresse globale en berne (2/15 à trois points). Pourtant on a gagné en effaçant aussi une qualité de jeu moyenne entre la 10e et la 30e minutes et ce, grâce à un quatrième quart-temps de très bonne qualité. Contre Metz, on a produit trois bons quarts-temps avant de lâcher sensiblement dans le quatrième. Mais on est restés lucides, sérieux et on a gagné. C'est un signe ! ".

Coupe : vendredi à Mulhouse

En conclusion Laurent Kleefstra précisait : " On a montré du caractère et on a prouvé qu'on peut exister dans cette division. Mais, encore une fois, il reste du travail ".

Après un week-end total de repos, Calvin Jubenot et ses coéquipiers reprendront le collier dès lundi matin. Ce sera aussi l'occasion pour l'ex-Monégasque Auguste Cagnet de continuer à soigner un mal de dos qui dure. Côté soins, il en ira de même pour le capitaine Quentin Hanck dont la reprise est programmée pour fin septembre - début octobre.

Notons les trois prochains rendez-vous officiels du BesAC :

Coupe de France (20h) - Vendredi 12 septembre : Mulhouse - BesC

Nationale 1 (20h)
Vendredi 19 septembre : Le Havre - BesAC
Vendredi 26 septembre : BesAC - St Chamond - Andrézieux

basket besAC victoire

Publié le 6 septembre à 08h19 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Sport

Franche-Comté
Sport

Sports : Le GBDH lance sa saison à Cherbourg et une ambiance “coupe de France” pour le FCSM

Le FC Sochaux-Montbéliard se déplace ce vendredi 5 septembre 2025 sur la pelouse du Paris Atletico dans le cadre de la 5e journée de National tandis que le GBDH débutera sa saison en championnat en se rendant à Cherbourg pour le compte de la première journée de Proligue. 

FC Sochaux-Montbéliard football GBDH handball sport
Publié le 5 septembre à 10h26 par Elodie Retrouvey
Besançon
Sport

Un dernier réglage pour le BesAC au tournoi de Charleville

Le BesAC se déplace ce jeudi 4 septembre 2025 dans les Ardennes avec au programme deux confrontations prévues dans le cadre de leur préparation estivale. Une contre le club organisateur, l'Étoile de Charleville cet après-midi et une autre contre Metz vendredi. La 4e équipe invitée à ce tournoi à quatre, étant Val de Seine, promu en N1.

basket besAC préparation estivale
Publié le 4 septembre à 08h44 par Elodie Retrouvey
Montbéliard
Sport

Deux nouvelles recrues pour le FC Sochaux-Montbéliard

Le FCSM a officialisé l’arrivée de deux nouvelles recrues le 1er septembre 2025. À l’issue d’un essai concluant, le défenseur central Prince Mendy vient de s’engager pour un an avec le club. Tandis que l’ailier droit, Julien Vetro vient lui, de parapher un contrat de deux saisons. Enfin, le club a également annoncé le départ de Samy Benchama. 

départ FC Sochaux-Montbéliard football National recrue
Publié le 2 septembre à 10h30 par Elodie Retrouvey

Nouveau à Besançon – Piano Bar– Du côté de chez Souad

Ouverture de deux nouveaux gîtes nichés dans les hauteurs de Fontain
Offre d'emploi

Besoin de nouvelles lunettes ? Contactez une opticienne à domicile

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Le VitalSport pour préparer votre rentrée sportive… avec Decathlon !
Offre d'emploi
publi info 4

Les "Boucles Vauban" le 21 septembre, c’est 5 partenaires, dont Decathlon

Offre d'emploi : La Compagnie des Familles recrute des Baby-sitters à Besançon !
Infos Pratiques

Recherche appartement à Besançon pour le tournage d’un court-métrage
Jeu-concours

Jouez et gagnez vos entrées pour le Musée Courbet

Une épicerie de quartier de 250 m2 arrive dès le mois d’octobre au centre Saint-Pierre à Besançon

Sondage

 13.26
peu nuageux
le 06/09 à 09h00
Vent
1.31 m/s
Pression
1022 hPa
Humidité
85 %
 