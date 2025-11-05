Mercredi 5 Novembre 2025
Besançon
Sport

Basket : un pâle BesAC lourdement battu par Berck !

Publié le 05/11/2025 - 08:56
Mis à jour le 05/11/2025 - 08:56

Neuvième défaite en dix matches ! Le BesAC n'a donc pas réussi à relever la tête et à battre, devant son public mardi 4 novembre, Berck qui a ainsi aligné sa 4e victoire d'affilée. Cette équipe nordiste, à vrai dire, n'a jamais tremblé et a dominé les débats du début à la fin, infligeant au BesAC son plus lourd revers depuis le début de saison.

©
©
  • Nationale 1
  • Phase 1 - Match 10
  • A Besançon, Berck bat BesAC 91-68
  • Les quarts-temps : 22-19, 29-18, 15-19, 25-12.

Les marqueurs :

  • BesAC : Cluysen 15, Hanck 14, Bronner 10, Eliezer-Vanerot 8, Hook 6, Nkombou 6, Bilau 4, Cagnet 3, Thomas 2, Pouye.
  • Berck : Bordes 22, Thomas 17, Kelly 14, Okemba 11, Paumer 9, Grebongo 7, Mondesir 6, Dibo 5, Boulaire.

Jusque-là le BesAC n'avait subi que de très courtes défaites, que ce soit à domicile ou loin de ses bases. Mais à force de ne pas gagner en touchant à chaque fois les limites du graal, il fallait s'attendre à ce que les digues lâchent. Ce fut le cas mardi soir sur le parquet du Palais des sports.

Après avoir bien résisté dans le premier quart-temps, les Bisontins ont subi un éclat dans le second avec un delta de 14 à la pause. Un écart négatif qui montait même à 16 dès le retour des vestiaires.
Le BesAC, en s'appuyant sur sa jeune garde, tentait bien de grignoter point par point, revenant à six ou sept longueurs (53-47, 58-51, 63-56, 28e). De quoi laisser quelques espoirs de retour... Mais ce temps fort était vite stoppé par Berck dans le quatrième quart-temps en s'appuyant d'abord sur sa défense, mais aussi de l'autre côté du terrain sur son adresse à mi-distance (globalement13/25 à 3 pts à 52 %).  Le BesAC voyait irrésistiblement s'envoler son adversaire : 91-65 (+26) pour terminer à 91-68 (+23). La messe était dite, plaçant le BesAC dans une spirale de doutes profonds.

Laurent Kleefstra, comme tout l'environnement du BesAC, ne pouvait que constater les dégâts : "Il est vrai que cette année Berck a construit une belle équipe. Mais de notre côté, on n'a pas été à la hauteur, pas suffisamment dans le combat. Il a fallu que je m'appuie sur les jeunes du banc qui ont dans le 3e quart, su mettre de l'enthousiasme, de la fraîcheur dans le jeu. Si dans ce contexte il doit y en avoir une, c'est pour moi la satisfaction de la soirée ".

La suite dès vendredi contre Salon de Provence

Loin d'être suffisant car sportivement la situation s'est un peu plus dégradée. Avec cette conclusion à chaud qu'il va falloir vite apporter des changements dans les attitudes, dans la volonté de ferrailler et peut-être au delà.
La suite nous en dira plus...

En attendant, après une réunion de l'ensemble de la troupe mercredi matin, il va falloir préparer la venue de Salon de Provence qui a frappé un grand coup mardi en battant LyonSO (74-72) à la suite justement d'un combat de tous les instants. Voilà le BesAC prévenu. Vendredi pour espérer gagner et se remettre un peu la tête à l'endroit, il faudra batailler dur 40 minutes durant..
A noter que l'ailier américain du BesAC, Fred Thomas s'est de nouveau blessé aux ischios. Une mauvaise nouvelle qui vient encore en rajouter...

(Communiqué du BesAC)

