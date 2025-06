BesAC : Landry Djedjé s'en va, Yannick Nkombou arrive

Parti vers la Pro B à Rouen, Landry Djédjé aura marqué son passage sous le maillot du BesAC par sa puissance en défense avec cette réputation qu'il s'est faite de serial contreur. Dans ces conditions d'une progression spectaculaire, il était devenu impossible de le voir poursuivre sous le maillot du BesAC. Il a donc fallu le remplacer, dans le même objectif de trouver un jeune joueur de talent dans la complémentarité de Calvin Jubenot.

Après avoir exploré plusieurs pistes, le choix de Laurent Kleefstra et de la cellule de recrutement s'est finalement porté sur un beau bébé de 22 ans et de 2,07m, en l'occurrence Yannick Nkombou.

38 des 40 matchs de N1 avec Loon Plage

Passé pendant trois ans (2021-2024) par le centre de formation du CSP Limoges, Yannick Nkombou avait fini par dominer le championnat espoirs de Pro A (14,5 pts et 9,8 rebonds en 28 minutes de jeu et 2e meilleur espoir de Pro A). Parti la saison dernière vers Loon Plage en N1, il a effectué 38 des 40 matches de championnat sous le maillot du club nordiste avec lequel il s'est d'ailleurs qualifié pour la poule haute (6e). Ses stats : 5,6 pts, 4 rebonds, en 15 minutes.

Laurent Kleefstra explique ce choix : "Yannick est un jeune pivot au potentiel important qui nous apportera une vraie complémentarité avec Calvin Jubenot. C'est un pivot long et mobile doté de bonnes mains qui va nous apporter de la dissuasion ainsi qu'une capacité à bien s'intégrer dans note jeu de transition" . Et de poursuivre : "nous allons pouvoir avec Yannick compter sur un joueur disposant d'une belle marge de progression, mais qui a déjà pu appréhender le championnat de N1 et ses spécificités, ce qui n'est pas négligeable". Avant de conclure : "nous sommes heureux que Yannick ait accepté de nous rejoindre afin de poursuivre son développement et aider le BesAC à atteindre ses objectifs".

(avec communiqué)