Besançon : il jette la cocaïne par la fenêtre de sa voiture durant le contrôle de police

Trois hommes ont été interpellés pour détention de stupéfiants dans la soirée du 27 novembre 2025, rue Francis Clerc à Besançon.

Les trois protagonistes ont été contrôlés à bord de leur véhicule vers 18h30 par une patrouille de police. Lors de l’opération, un passager aurait lancé par la fenêtre un sachet de 9,16g de cocaïne d’après la police, tandis que l’autre passager a lui, été trouvé en possession d’un caillou d’1,41g d’héroïne. Quant au conducteur, il circulait sans permis de conduire et avec à bord de son véhicule un couteau de type Opinel.

Les trois individus ont été interpellés et placés en garde à vue. Chacun a reconnu les faits reprochés et, à l’issue de l’enquête, ils ont été remis en liberté.

Le conducteur du véhicule, âgé de 48 ans, a écopé d’une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité pour le mois de juin prochain. Tandis que les deux individus porteurs de stupéfiants et âgés de 40 et 31 ans se sont vu notifier une ordonnance pénale devant le délégué du procureur pour février 2026.