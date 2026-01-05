Lundi 5 Janvier 2026
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Besançon
Faits Divers

Besançon : un buisson servait de cache pour la cocaïne et l'héroïne d'un jeune dealer

Publié le 05/01/2026 - 16:05
Mis à jour le 05/01/2026 - 15:30

Un adolescent de 16 ans a été interpellé le mardi 31 décembre 2025 à Planoise, dans le cadre d’une opération de surveillance menée par le Groupe de sécurité de proximité (GSP), a indiqué la police nationale du Doubs.

© Hélène Loget
© Hélène Loget

Les faits se sont déroulés vers 16h43, au 11 chemin des Cerisiers. Les policiers ont repéré un individu qui se rendait à plusieurs reprises, au cours de la journée, dans un buisson servant de point de dissimulation pour des stupéfiants. Lors de la fouille des lieux, les forces de l’ordre ont découvert un sac contenant 8 grammes de cocaïne et 69 grammes d’héroïne.

Le jeune homme a été interpellé sur place et placé en garde à vue. Une somme de 375 euros en espèces a également été retrouvée sur lui. Au cours de son audition, le mineur a nié toute implication dans des faits de trafic de stupéfiants.

La garde à vue a pris fin le 2 janvier 2026. L’intéressé a été déféré le même jour à 11 heures devant le substitut du procureur.

drogue mineur narcotrafic police Trafic de stupéfiants

Publié le 5 janvier à 16h05 par Alexane
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Faits Divers

Suisse
Faits Divers Justice

Incendie mortel en Suisse : l’Italie dénonce une tragédie évitable et souhaite que les propriétaires du bar soient arrêtés

L'incendie du bar Le Constellation de la station suisse de Crans-Montana le 31 décembre 2025, qui a fait 40 morts et 119 blessés, aurait pu et "dû être évitée", a affirmé lundi 5 janvier 2026 devant la presse l'ambassadeur d'Italie en Suisse, Gian Lorenzo Cornado.

bar discothèque incendie mortel nouvel-an suisse
Publié le 5 janvier à 14h29 par Alexane
France
Faits Divers Société

Après Crans-Montana, l’hôtellerie-restauration réclame une sécurité renforcée

L'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (Umih) réclame "le renforcement et l'harmonisation des exigences de sécurité" applicables aux établissements de nuit en France, après l'incendie en Suisse du bar de Crans-Montana, selon un courrier adressé au ministre de l'Intérieur, consulté samedi 3 janvier 2026 par l'AFP.

bar Crans-Montana discothèque explosion suisse
Publié le 3 janvier à 17h12 par Hélène L.

Les coups de cœur de l'équipe NG Productions

Des plaques d’immatriculation roses sont entrées en vigueur le 1er janvier 2026. Pourquoi ?
Offre d'emploi

Nouveau à Besançon – Piano Bar– Du côté de chez Souad

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Et si votre plus beau cadeau, c’était un moment bien-être à Salins-les-Bains ?
Offre d'emploi
publi info 4

L’avenir se dessine en Bourgogne-Franche-Comté !

À quoi ressemblera le nouveau service national prévu à partir de 2026 ?
Infos pratiques

Où jeter son sapin de Noël à Besançon sans risquer d'avoir une grosse amende ?
Jeu-concours

Grand jeu-concours maCommune.info x ESBF jusqu'au 31 mars 2026 !

Salade d’endives avocat et comté

Sondage

 -3.4
ciel dégagé
le 05/01 à 18h00
Vent
1.54 m/s
Pression
1015 hPa
Humidité
85 %
 