Besançon : un buisson servait de cache pour la cocaïne et l'héroïne d'un jeune dealer

Un adolescent de 16 ans a été interpellé le mardi 31 décembre 2025 à Planoise, dans le cadre d’une opération de surveillance menée par le Groupe de sécurité de proximité (GSP), a indiqué la police nationale du Doubs.

Les faits se sont déroulés vers 16h43, au 11 chemin des Cerisiers. Les policiers ont repéré un individu qui se rendait à plusieurs reprises, au cours de la journée, dans un buisson servant de point de dissimulation pour des stupéfiants. Lors de la fouille des lieux, les forces de l’ordre ont découvert un sac contenant 8 grammes de cocaïne et 69 grammes d’héroïne.

Le jeune homme a été interpellé sur place et placé en garde à vue. Une somme de 375 euros en espèces a également été retrouvée sur lui. Au cours de son audition, le mineur a nié toute implication dans des faits de trafic de stupéfiants.

La garde à vue a pris fin le 2 janvier 2026. L’intéressé a été déféré le même jour à 11 heures devant le substitut du procureur.