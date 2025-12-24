Bison futé : un 24 décembre chargé sur les routes

Pour cette période située au milieu des congés scolaires et incluant le jour de Noël, de nombreux déplacements sont attendus dans l’hexagone, en particulier en région Auvergne-Rhône-Alpes et en Ile-de-France. Ce mercredi 24 décembre 2025 sera d’après Bison futé, l’une des journées les plus chargée.

Dans le sens des départs, Bison futé prévient que le niveau de trafic devrait être très élevé dès le début de la matinée et jusqu’en début de soirée. Ils pourront être particulièrement importants en direction de la côte normande (A13), de la côte atlantique (A10, A11), en région Auvergne-Rhône-Alpes (A7, contournement Est de Lyon, A42, A43) et sur les axes desservant l’arc méditerranéen (A8, A9).

En Île-de-France, les déplacements seront nombreux dès le milieu de la matinée. La combinaison des nombreux déplacements liés aux derniers préparatifs du réveillon de Noël, aux trajets pendulaires et aux trajets vers les lieux des festivités, pourrait rendre la circulation très intense sur l’ensemble de l’Île-de-France jusqu’en début de soirée.

La journée du 25 décembre sera en revanche plutôt calme avec un territoire national classé vert.