Mercredi 24 Décembre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
France
Transports

Bison futé : un 24 décembre chargé sur les routes

Publié le 24/12/2025 - 09:09
Mis à jour le 24/12/2025 - 08:32

Pour cette période située au milieu des congés scolaires et incluant le jour de Noël, de nombreux déplacements sont attendus dans l’hexagone, en particulier en région Auvergne-Rhône-Alpes et en Ile-de-France. Ce mercredi 24 décembre 2025 sera d’après Bison futé, l’une des journées les plus chargée. 

© D Poirier
© D Poirier

Dans le sens des départs, Bison futé prévient que le niveau de trafic devrait être très élevé dès le début de la matinée et jusqu’en début de soirée. Ils pourront être particulièrement importants en direction de la côte normande (A13), de la côte atlantique (A10, A11), en région Auvergne-Rhône-Alpes (A7, contournement Est de Lyon, A42, A43) et sur les axes desservant l’arc méditerranéen (A8, A9).

© Bison futé

En Île-de-France, les déplacements seront nombreux dès le milieu de la matinée. La combinaison des nombreux déplacements liés aux derniers préparatifs du réveillon de Noël, aux trajets pendulaires et aux trajets vers les lieux des festivités, pourrait rendre la circulation très intense sur l’ensemble de l’Île-de-France jusqu’en début de soirée.

La journée du 25 décembre sera en revanche plutôt calme avec un territoire national classé vert. 

bison futé circulation noël

Publié le 24 décembre à 09h09 par Elodie Retrouvey
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Transports

Besançon
Transports

Poids lourds interdits sur la RN 83 : FNE demande un report du projet de la RN 57

Dans un communiqué du 23 décembre 2025, France Nature environnement Doubs a salué la récente décision de l’État actant l’interdiction du trafic de poids lourds en transit sur la RN83 entre les échangeurs autoroutiers de Bersaillin (vers Poligny, Jura) et Valentin Nord à Besançon. Une mesure qui, pour l’association, amène à repenser également le projet de mise en 2x2 voies de la RN57 entre Besançon et Beure. 

camion france nature environnement poids lourd rn57 RN57 Micropolis - Beure RN83
Publié le 23 décembre à 18h00 par Elodie Retrouvey
Franche-Comté
Transports

RN83 entre Besançon et le Jura : les poids lourds en transit interdits à partir du 1er janvier 2026

Les préfets du Doubs et du Jura ont signé, vendredi 19 décembre 2025, un arrêté interdisant la circulation des poids lourds en transit sur la RN83 entre Besançon et Poligny. Une mesure qui entrera en vigueur le 1er janvier 2026 et qui vise à réduire significativement le trafic de camions sur cet axe très fréquenté.

anne vignot camion poids lourd préfet rémi bastille RN83
Publié le 19 décembre à 18h00 par Alexane
DOUBS (25)
Politique Transports

Loi de finances 2026 : le sénateur Longeot plaide pour le retour du TGV Lyria Paris-Lausanne

Lors de l’examen du projet de loi de finances (PLF) pour 2026, le sénateur du Doubs Jean-François Longeot, président de la Commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat, a appelé le 15 décembre 2025 à un investissement massif dans les infrastructures de transport, notamment le réseau ferroviaire et plaide pour le retour du TGV Lyria Paris - Lausanne.

jean-françois longeot sénat suisse tgv lyria train
Publié le 16 décembre à 11h45 par Alexane
France
Société Transports

Airbags Takata : contre-visite obligatoire dès le mois de janvier 2026 pour les véhicules non réparés

Tous les véhicules qui passeront au contrôle technique à partir du 1er janvier 2026 seront vérifiés afin de savoir s'ils sont dotés d'un airbag Takata classé "stop drive", qui implique de ne plus rouler, a indiqué le ministère des Transports, invitant les conducteurs à prendre les devants.

airbag contrôle technique takata
Publié le 14 décembre à 14h00 par Hélène L.
Grand Besançon Métropole
Politique Transports

Rétroviseurs et vitres cassés en cadeaux au Département du Doubs : une association alerte des dangers sur la D141

VIDÉO • L’association "À fond la transition" s’est mobilisée ce jeudi 11 décembre à 10h30 devant les locaux du conseil départemental du Doubs à Besançon pour lui offrir des cadeaux très particuliers : rétroviseurs, vitres de bus et de voitures brisées emballés… Ces morceaux proviennent de véhicules qui se sont aventurés sur la D141 au niveau du passage dit Sous les Roches Beure-Besançon.

à fond la transition accident circulation d141 danger route sous les roches
Publié le 11 décembre à 17h30 par Alexane
Franche-Comté
Transports

L’UFC Que choisir tacle les retards des TER en Franche-Comté…

Benjamin Capelli, juriste pour l’UFC Que choisir Doubs - Territoire de Belfort à Besançon, a noté que 18% des TER empruntés sur son trajet quotidien sont en retard. Il relève également des incohérences sur les explications données par la SNCF… L’occasion de faire un point ce mois de décembre 2025 sur les droits des usagers.

ter train ufc que choisir
Publié le 10 décembre à 17h30 par Hélène L.

Un Noël en soie chez Eve Boutique Lingerie à Besançon

À Besançon, la Maison Grandvoinnet et la Maison Baud intègrent La Liste 2025 des meilleures pâtisseries du monde !
Offre d'emploi

Atomic Supports, votre partenaire de proximité pour le marquage publicitaire

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Et si votre plus beau cadeau, c’était un moment bien-être à Salins-les-Bains ?
Offre d'emploi
publi info 4

Devenez accueillant familial dans le Doubs : un engagement qui a du sens !

Shopping de Noël : la petite valise de Noël du Papy Gaby
Shopping de Noel

Shopping de Noël 2025 : retrouvez les idées cadeaux #2 !
Jeu-concours

Grand jeu-concours maCommune.info x ESBF jusqu'au 31 mars 2026 !

Shopping de Noël : le sac à outils Facom de Leroy Merlin...

Sondage

 3.21
couvert
le 24/12 à 09h00
Vent
6.06 m/s
Pression
1016 hPa
Humidité
82 %
 