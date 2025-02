Condamné à cinq mois de prison ferme après plusieurs vols à l’étalage à Besançon

La police municipale a arrêté un jeune homme suite à un vol à l’étalage. Après avoir effectué des vérifications, il s’est avéré que ce dernier faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français datant du mois de novembre après une précédente arrestation pour vol à Besançon.

De nombreux autres vols

Deux autres vols ont suivi en décembre 2024 puis en janvier 2025. Enfin, il a également été arrêté dans le cadre d'une opération anti-squat mardi dernier, toujours à Besançon.

Auditionné, il a reconnu avoir volé deux paires de lunettes et les avoir revendues ensuite place Cassin.

Un rappel de son arrêté d’assignation à résidence (délivré le 21 janvier dernier) a été fait. Le mis en cause a également jugé pour des procédures (vol de deux parfums chez Sephora et d’une paire de lunettes chez Optique Moise en janvier, vol d’une veste au magasin Cover rue Pasteurle 11 février et d’une violation de domicile. Il a reconnu l’intégralité des faits.

Il a été incarcéré à la maison d’arrêt de Besançon pour cinq mois fermes.