Contraint de quitter un logement qu’il occupe illégalement, il donne des coups de poing à un policier

Les forces de l’ordre ont été appelées suite à une rixe entre quatre colocataires. Le propriétaire des lieux a expliqué avoir été victime de violences et vouloir que les trois individus (qu’il logeait gratuitement) quittent son appartement.

L’un des protagonistes s’en est pris à un policier et lui a donné des coups de poings et de pieds. Il a été interpellé et placé en garde à vue. Il s’est avéré qu’il avait 1,6 g d’alcool par litre de sang.

Il sera présenté au parquet de Besançon le 26 juin 2025.