Coupe de France : Sochaux l’emporte finalement aux tirs au but à Pontarlier

Le FC Sochaux-Montbéliard est finalement sorti vainqueur de ce 7e tour de coupe de France face au CA Pontarlier. Dans un derby très disputé, les Sochaliens ont dû arracher leur qualification après une séance de tirs au but au stade Paul Robbe.

Coupe de France : CA Pontarlier - FC Sochaux-Montbéliard : 2-2 (5-6, TAB)

Ce fut dur ! Les professionnels du FCSM ont bien eu du mal à se défaire des valeureux Pontissaliens qui avaient pourtant ouvert le score dès la 14e minute de jeu par Deniaud. À la mi-temps, Sochaux était mené au score pour le plus grand plaisir des spectateurs locaux venus en masse assister à la rencontre.

C’est finalement grâce à Peybernes à la 55e minute de jeu puis à la Bayanginisa (90e+5) que le FCSM a enfin pu prendre les contrôles du match… pour une minute seulement puisque dans la foulée, le CAP arrachait l’égalisation sur un dernier coup franc transformé par Vannier-Simon.

Dans une séance de tirs au but là encore de grande qualité, c’est finalement le CAP qui allait craquer en premier avec son capitaine Da Rocha. Les Sochaliens se qualifiaient sur le fil et sans fracas.

Pour le tour suivant, les Sochaliens se déplaceront sur la pelouse de l’US Sarre-Union, pensionnaire de Régional 1, le week-end du 28/29 novembre 2025 pour tenter cette fois d’obtenir une place en 32e de finale de la coupe de France.

Le Racing Besançon valide lui aussi son billet

De son côté, le Racing Besançon a largement validé son billet pour le prochain tour en éliminant Thionville 4 à 0.