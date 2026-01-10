Coupe de France : Tout à gagner et rien à perdre pour le FC Sochaux qui reçoit Lens ce samedi

Avec plus de 19.000 places vendues pour cette rencontre, nul doute que le stade Bonal devrait être à la fête ce vendredi 9 janvier 2026 pour la réception du Racing club de Lens. Et cela peu importe l’issue de la rencontre, car face au leader de Ligue 1, le FCSM sait que ses chances de l’emporter sont certes minces, même si la coupe réserve parfois son lot de surprises.

Deux ans après un beau parcours en coupe de France où la route du FCSM s’était finalement logiquement arrêtée en 8e de finale, après une lourde défaite (6-1) face à Rennes, le club doubien s’apprête ce samedi à croiser de nouveau le fer avec un mastodonte de L1.

Si les Lensois sont actuellement premiers du classement devant le PSG ce n’est pas sans raison. Après la trêve hivernale, les Lensois ont repris la compétition le week-end dernier de la meilleure des manières en s’imposant sans trembler (3-0) face à Toulouse. Une rencontre qui a donc confirmé l’excellente dynamique actuelle du leader qui cumule huit rencontres consécutives sans défaite. De quoi donner à la rencontre de ce soir des allures de David contre Goliath…

Mais Lens n’est pas infaillible pour autant puisque, certes il faut remonter au 29 octobre 2025 pour trouver trace de sa dernière défaite mais celle-ci a surtout eu lieu face à… Metz, l’actuelle lanterne rouge de Ligue 1 (défaite 2-0). Suffisant pour croire qu’une victoire des Sochaliens est possible face aux Lensois ? Pas sûr… puisque Lens a bel et bien fait de la coupe de France l’une de ses priorités… à la différence du FCSM.

Priorité au championnat

Vincent Hognon l’a lui-même rappelé en conférence de presse d’avant-match : "notre priorité c’est le championnat". Actuellement 4e de National, le FCSM ne se cache pas de vouloir jouer cette saison la montée en ligue 2. Et même si le club est encore à 6 points de la place de dauphin, qualificative pour l’échelon supérieur, il n’est en revanche plus qu’à 2 points du barrage d’accession pour la ligue 2. Et derrière, les clubs sont nombreux à viser également cette option, autrement dit, aucun faux-pas n’est permis.

Pour rappel, l’aventure coupe de France de 2024 avait par la suite miné la progression des Sochaliens qui avaient connu une longue période de disette et mis six rencontres pour renouer avec la victoire en National… Alors qu’il jouait encore la montée en Ligue 2 avant l’élimination face à Rennes, le FCSM avait finalement terminé sa saison à une très décevante 8e place du classement.

Alors n’y aurait-il tout simplement finalement pas plus à perdre qu’à y gagner pour les Sochaliens ? Peu envie de reproduire le schéma de 2024, le coach sochalien le reconnaît, "si on passe, on risque de perdre des points car les matchs seront en semaine avec des déplacements compliqués". Il n’empêche que la rencontre, qu’elle qu’en soit l’issue, reste "un super match de préparation pour match contre Châteauroux". S’attendant à être bousculés face à Lens, les Sochaliens auront l’occasion de se frotter à ce qui se fait de mieux actuellement dans le foot français. Un argument qui suffit à lui seul à booster n’importe quel ego de footballeur désireux de vouloir "taper" un cador de ligue 1.

"Ce ne serait pas la fin du monde si c'était trop difficile pour nous"

"Évidemment qu’on va jouer pour gagner" a d’ailleurs reconnu Vincent Hognon. "On doit jouer crânement notre chance, on sait que la coupe apporte son lot de surprise", a complété le coach sochalien avant d’ajouter : "j’espère que mon équipe est prête à courir. Si on n’est pas prêt à courir, on sera en difficulté". Objectif affiché donc, jouer pour ne rien regretter. "Ce ne serait pas la fin du monde si c’était trop difficile pour nous" a reconnu Hognon qui espère avant tout que la rencontre "sera une belle fête du football".

Et avec un stade Bonal plein à craquer acquis à la cause des Jaune & Bleu, les joueurs devraient bénéficier de tout l’appui nécessaire pour parvenir à se transcender. Reste un dernier facteur à prendre en compte… la météo ! Celle-ci pourrait bien venir perturber la fête puisque une vigilance orange pour neige et verglas est en cours pour le département du Doubs… Le coup d’envoi est fixé à 21h, d’ici là, wait and see !