Décès de l’ancien maire de Pontarlier et député du Doubs Roland Vuillaume

Roland Vuillaume nous a quittés mercredi 31 décembre 2025. La fédération des Républicains du Doubs a souhaité lui rendre hommage à travers un communiqué.

Roland Vuillaume est né dans la commune de Vaux-et-Chantegrue (Haut-Doubs). Il a été député à plusieurs fois entre 1980 et 2002 et a été maire de la Ville de Pontarlier de 1983 à 1989.

Communiqué de la fédération des Républicains du Doubs

"La Fédération Les Républicains du Doubs a appris avec une profonde tristesse le décès de monsieur Roland Vuillaume, ancien député de la 5eme circonscription du Doubs et ancien maire de Pontarlier, survenu mercredi 31 décembre 2025, à l'âge de 90 ans.

Figure marquante de la vie politique du Haut-Doubs, Roland Vuillaume a consacré une grande partie de son existence au service de l'intérêt général. Gaulliste engagé, il fut élu député à plusieurs reprises entre 1980 et 2002, siégeant au sein du groupe RPR (Rassemblement pour la République ) à l'Assemblée nationale. Il a su porter avec conviction la voix du Haut - Doubs et défendre les valeurs auxquelles il croyait profondément.

Très investi dans la vie locale, proche du monde rural, il a toujours oeuvré avec determination pour le développement de son territoire et pour la défense des communes et des habitants qu'il représentait. Son engagement, sa constance et son attachement aux valeurs républicaines resteront un exemple pour les générations d'élus à venir.

La Fédération Les Républicains du Doubs adresse ses plus sincères condoléances à sa famille, à ses proches ainsi qu'à l'ensemble de ceux qui ont partagé son engagement et son action publique".

La Fédération Les Républicains du Doubs.