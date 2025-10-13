Lundi 13 Octobre 2025
Politique

Entrée en fonction du gouvernement Lecornu II ce lundi, qui sont les nouveaux ministres nommés ?

Publié le 13/10/2025 - 09:03
Mis à jour le 13/10/2025 - 08:58

Annoncé dimanche soir, le deuxième gouvernement de Sébastien Lecornu, mêlant ministres politiques et techniciens, entre en fonction ce lundi 13 octobre 2025, avec l'objectif de déposer un projet de budget dans les temps et de trouver le "chemin" qui lui évite la censure promise par les oppositions.

le 6 octobre © Chaîne Youtube du Gouvernement
le 6 octobre © Chaîne Youtube du Gouvernement

Après des passations de pouvoir que Matignon a souhaité "sobres", sans presse, sans invités et en intérieur, le chef de gouvernement réunira ses nouveaux ministres à Matignon à 14H30. Leur priorité sera de "donner un budget à la France d'ici la fin de l'année", et d'essayer de sortir la France d'une crise politique inédite.

Démissionnaire en début de semaine dernière, reconduit vendredi au terme d'une mission éclair auprès des forces politiques, Sébastien Lecornu est sur une corde raide. L'ensemble des oppositions menacent de le faire tomber et il ne doit ses espoirs de survie qu'au Parti socialiste, avec lequel il tente de s'accorder, notamment sur les retraites.

Premier conseil des ministres ce mardi

Un premier conseil des ministres doit se tenir mardi à 10h, au retour du président Emmanuel Macron d'un déplacement en Egypte pour soutenir l'accord entre Israël et le Hamas. Le gouvernement espère y présenter un projet de budget afin qu'il puisse être transmis dans la journée au Parlement, puis être débattu dans les temps impartis. La Constitution prévoit que le Parlement dispose de 70 jours pour l'examiner et l'adopter avant le 31 décembre.

Le Premier ministre devrait dans les jours suivants prononcer sa traditionnelle, et très attendue, déclaration de politique générale (DPG), où il donnera sa feuille de route alors qu'il reste comme ses prédécesseurs privé de majorité.

Equipe renouvelée

Il a présenté dimanche soir tard une équipe composée de nouveaux visages, dont huit de la société civile, et 26 issus de forces politiques, dont 11 du parti présidentiel Renaissance. Mais les six ministres de droite ont été aussitôt exclus du parti Les Républicains (LR) de Bruno Retailleau qui avait donné pour consigne - contestée par les députés - de ne pas entrer dans l'équipe Lecornu 2. Parmi, ceux-ci figure Annie Genevard, ministre de l’Agriculture. 

Le préfet de police de Paris, Laurent Nuñez, succède à Bruno Retailleau au ministère de l'Intérieur, le PDG sortant de la SNCF Jean-Pierre Farandou est nommé au Travail, et l'ex-directeur général de l'Enseignement scolaire Edouard Geffray à l'Education, succédant à Elisabeth Borne qui quitte le gouvernement.

Autres nominations de personnalités moins connues, politiques cette fois : le chef des députés indépendants Liot Laurent Panifous se voit confier les Relations avec le Parlement, alors que son groupe sera clé aussi dans le vote pour ou contre la censure.

La députée macroniste Maud Bregeon devient porte-parole du gouvernement, comme elle l'était déjà dans l'équipe de Michel Barnier. Plusieurs ministres, déjà présents dans les gouvernement Bayrou ou Barnier, demeurent en place.

Moins attendu alors que Sébastien Lecornu ne souhaitait pas s'entourer de personnalités ayant des ambitions présidentielles, Gérald Darmanin a été renommé garde des Sceaux. Il a annoncé se mettre "en congé de (ses) activités partisanes".

"Pas de très bons signes"

Après les prises de distance successives de LR et de la plupart de ses alliés centristes durant le week-end, Sébastien Lecornu a remercié ceux qui "s'engagent dans ce gouvernement en toute liberté, au-delà des intérêts personnels et partisans".

Ce nouvel exécutif de 34 ministres, beaucoup moins resserré qu'annoncé, a toutefois une durée de vie qui pourrait être limitée. "Ne déballez pas trop vite vos cartons, la censure arrive", a écrit sur X la cheffe du groupe insoumis à l'Assemblée, Mathilde Panot. Marine Le Pen (RN) a annoncé le dépôt d'une motion de censure dès lundi.

Si Sébastien Lecornu devait démissionner à nouveau, la perspective d'une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale, réclamée notamment par l'extrême droite, pourrait se rapprocher davantage.

Le groupe socialiste (69 députés), seul capable de sauver le nouveau gouvernement, a placé la barre assez haut. Sans confirmation "de l'abandon du 49-3, des mesures pour protéger et renforcer le pouvoir d'achat des Français et une suspension immédiate et complète de la réforme des retraites, nous le censurerons", a-t-il prévenu.

"Il n'y a pas de très bons signes qui sont donnés", a regretté dimanche sur BFMTV le secrétaire général du PS, Pierre Jouvet. Mais il a précisé, comme le chef du parti Olivier Faure, que les socialistes attendraient la déclaration de politique générale pour se prononcer.

Les ministres :

  • Ministre de l’Intérieur : Laurent Nuñez (société civile)
  • Ministre des Armées et des Anciens combattants : Catherine Vautrin (ex-LR, Renaissance)
  • Ministre du Travail et des Solidarités : Jean-Pierre Farandou (Société civile)
  • Ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité et des Négociations internationales sur le climat et la nature : Monique Barbut (société civile)
  • Garde des Sceaux, ministre de la Justice : Gérald Darmnanin (ex LR, Renaissances)
  • Ministre de l’Économie et des Finances et de la Souveraineté industrielle énergétique et numérique : Roland Lescrure (Renaissance)
  • Ministre du Commerce, de l’Artisanat, du Tourisme et du Pouvoir d’achat : Serge Papin (société civile)
  • Ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Souveraineté alimentaire : Annie Genevard (LR)
  • Ministre de l’Éducation nationale : Edouard Geffray (haut fonctionnaire)
  • Ministre de l’Europe et des Affaires étrangères : Jean-Nov Barrot (Modem)
  • Ministre de la Culture : Rachida Dati (LR)
  • Ministre de la Santé, des Familles, de l’Autonomie et des Personnes handicapées : Stéphanie Rist (Renaissance)
  • Ministre des Outre-mer : Naïma Moutchou (Horizons)
  • Ministre de l’Aménagement du territoire et de la Décentralisation : Françoise Gatel (UDI)
  • Ministre de l’Action et des Comptes publics : Amélie de Montchalin (Renaissance)
  • Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Espace : Philippe Baptiste (société civile)
  • Ministre des Sports; de le Jeunesse et de la Vie associative : Marina Ferrari (Modem)
  • Ministre des Transports : Philippe Tabarot (LR)
  • Ministre de la Ville et du Logement : Vincent Jeanbrun (LR)

(Avec AFP)

Publié le 13 octobre à 09h03
Politique

