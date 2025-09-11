Entrée, visites et animations gratuites à la Citadelle pour les journées européennes du Patrimoine

Pour l’occasion, la Citadelle de Besançon, prévoit un accès libre aux trois musées et un programme varié.
Le programme
Visitez et jouez
Visite "La Citadelle, chef d’oeuvre de l’architecture bastionnée"
Au cours d’une déambulation dans l’ensemble du site, le public s’initiera aux principes de l’architecture bastionnée et à l’art de l’adaptation au terrain par Vauban.
- Front Saint-Etienne
- Horaires : 11h30 et 15h30
- Durée : 1h
- À partir de 10 ans
- Inscription en billetterie le jour même
Exposition "Citadelle : 350 ans de souvenirs"
Une immersion dans les histoires passées et présentes de la Citadelle grâce à des objets, photos, vidéos et dispositifs numériques. Une découverte sensible du monument à travers des traces intimes et le regard posé sur lui aujourd’hui par les personnes qui y travaillent.
- Salle d’exposition temporaire
- Médiation postée dans l’exposition de 10h à 11h15, de 13h45 à 15h15 et de 16h45 à 17h45.
Ateliers "Petits bâtisseurs"
À travers différents ateliers ludiques (bac à sable, blocs de construction…), les petits bâtisseurs, en autonomie et sous la surveillance de leurs parents, suivent les traces des ouvriers de la citadelle d’il y a 350 ans.
- En salle pédagogique Site
- Jeux à réaliser en autonomie
- Tout public à partir de 4 ans
Démonstrations
Ces journées du patrimoine seront également l’occasion de découvrir le travail de la forge. Avec la présence des forgerons Gilles Basset, Yoann Costa, David Barbier, Stéphane Cuni et sa fille Alix.
- De 10h à 12h et de 13h30 à 17h30
- Lieu de rendez-vous : Cour des cadets
Interrogez
Visite guidée de l’exposition temporaire "Valises ! Histoires d’un objet dans la guerre"
Le public pourra découvrir la nouvelle exposition temporaire du Musée de la Résistance et de la Déportation de Besançon, conçue autour d’un objet du quotidien, la valise. Aujourd’hui synonyme d’évasion ou de voyage, elle illustre d’autres réalités dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale : l’exil des républicains espagnols, l’exode, le combat de la Résistance, la déportation, l’extermination des Juifs ou encore la préservation des traces de l’histoire pour les générations futures. À partir de ses collections et grâce à de nombreux prêts d’autres institutions, le musée se propose d’explorer cet objet et ses différents usages.
- À l’accueil du musée
- Durée : 1 heure
- Horaires : 11h00, 14h00, 15h00 et 16h00
- Inscriptions sur place à l’accueil du musée
"Des mots dans l’assiette"
À partir d’une sélection de recettes de cuisine écrites par les déportés et conservées au musée, les élèves de 1ère bac pro cuisine du lycée Condé les ont réinterprétées pour créer leurs propres recettes. Le public pourra découvrir leur projet et, le samedi 20 septembre, déguster le fruit de leur travail.
- Exposition en accès libre le samedi et le dimanche en salle de conférence Odile Selb-Bogé.
- Samedi 20 septembre : échanges avec les élèves et dégustation de leurs recettes, exposition en libre accès.
- Durée : tout l’après-midi à partir de 14h30
- Dimanche 21 septembre : visite de l’exposition «Des mots dans l’assiette» par les médiateurs du musée.
- Durée : 30 minutes
- Créneaux : 11h15, 14h15, 15h15 et 16h15.
Informations pratiques
- Horaires : De 10h à 17h30
- Toutes les animations sont gratuites.
- Entrée Citadelle gratuite et accès libre aux trois musées.
- Toutes les animations sont prévues le samedi et le dimanche (sauf mention contraire)