E-Bar à Besançon : un dernier week-end avant le "Game over"

Le E-Bar situé avenue Fontaine Argent à Besançon, fermera définitivement ses portes après son dernier week-end d’ouverture les 8 et 9 août 2025. C’est via un message publié sur les réseaux sociaux le 6 août que l’équipe a annoncé la nouvelle.

”Game over - C’est avec une immense tristesse, le cœur lourd et la fatigue accumulée que nous devons vous annoncer la fin de l’aventure E-BAR”, écrit l’équipe.

Ouvert le 24 septembre 2013, le E-Bar s’était imposé comme un lieu de rencontre unique pour les amateurs de jeux vidéo, de tournois e-sportifs et de convivialité autour d’une passion commune. L’équipe revient sur cette période avec émotion : ”Ce pari un peu fou – celui de créer un bar autour du jeu vidéo – a duré presque 12 ans. Une aventure humaine, passionnée, parfois épuisante, mais toujours pleine de rires, de partages, de tournois, de défis, de victoires… et surtout de belles rencontres.”

Une décision contrainte par le contexte

La fermeture n’est pas le fruit d’un choix de cœur, mais bien d’une réalité économique difficile à surmonter. ”Il faut se rendre à l’évidence : la conjoncture, le contexte économique, la baisse de fréquentation, les charges, la gestion, les marges, le Covid, l’usure, les obstacles… un mélange de tout cela nous oblige, à regret, à mettre fin à l’activité”, explique l’équipe. Le bar s’inscrit dans une tendance plus large de fermeture des établissements spécialisés, soulignant qu’ils étaient ”déjà l’un des derniers Mohicans : près de 80 % des bars e-sport ont fermé leurs portes ces dix dernières années”.

Une communauté marquée par l’aventure

Au-delà de son offre culturelle, le E-Bar s’était transformé au fil des années en véritable lieu de vie pour une communauté fidèle. ”Nous avons vécu à vos côtés des moments inoubliables que nous garderons toute notre vie dans nos cœurs. Et nous savons que, pour beaucoup d’entre vous, le E-BAR était bien plus qu’un simple bar”, souligne les gérants.

L’annonce a été accompagnée de remerciements chaleureux : ”Vous nous avez déjà offert tant de bonheur… On ne vous remerciera jamais assez.”

Dernier rendez-vous et appel au soutien

Le bar accueillera ses derniers clients ce week-end, les 8 et 9 août, pour une ultime célébration. Une cagnotte en ligne, lancée par Anna (co-fondatrice de Fug Game), a été mise en place pour soutenir l’équipe dans cette transition : Un dernier au revoir à l’E-BAR.

Malgré la fermeture, l’équipe laisse la porte ouverte à de futures aventures : ”On ne coupe pas les ponts. On espère sincèrement vous recroiser ailleurs, autrement, dans d’autres contextes. Et qui sait… peut-être un jour, pour une nouvelle aventure.”