Besançon

Il conduit alcoolisé, sans permis de conduire et se fait interpeller rue Claude Debussy à Besançon

Publié le 17/12/2025 - 08:30
Mis à jour le 16/12/2025 - 16:32

Le 14 décembre 2025 à 16h00, un équipage de la police nationale de Besançon a procédé au contrôle d’un véhicule rue Claude Debussy. Lors du contrôle, le conducteur, âgé de 32 ans, n’a pas été en mesure de présenter son permis de conduire.

© Hélène Loget
© Hélène Loget

Les vérifications ont révélé que le véhicule n’était pas assuré et que le conducteur avait consommé de l’alcool. Conduit au service de police, il a présenté un taux de 1,10 mg/l d’air expiré.

Le conducteur a été placé en garde à vue et le véhicule a été remisé en fourrière. Lors de son audition, il a reconnu les faits.

La garde à vue a pris fin le 15 décembre 2025. L’affaire est fixée pour une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) devant le juge en mars 2026.

garde à vue permis de conduire police

Publié le 17 décembre à 08h30 par Alexane
