Il conduit alcoolisé, sans permis de conduire et se fait interpeller rue Claude Debussy à Besançon

Les vérifications ont révélé que le véhicule n’était pas assuré et que le conducteur avait consommé de l’alcool. Conduit au service de police, il a présenté un taux de 1,10 mg/l d’air expiré.
Le conducteur a été placé en garde à vue et le véhicule a été remisé en fourrière. Lors de son audition, il a reconnu les faits.
La garde à vue a pris fin le 15 décembre 2025. L’affaire est fixée pour une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) devant le juge en mars 2026.