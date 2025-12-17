Il conduit alcoolisé, sans permis de conduire et se fait interpeller rue Claude Debussy à Besançon

Le 14 décembre 2025 à 16h00, un équipage de la police nationale de Besançon a procédé au contrôle d’un véhicule rue Claude Debussy. Lors du contrôle, le conducteur, âgé de 32 ans, n’a pas été en mesure de présenter son permis de conduire.

Les vérifications ont révélé que le véhicule n’était pas assuré et que le conducteur avait consommé de l’alcool. Conduit au service de police, il a présenté un taux de 1,10 mg/l d’air expiré.

Le conducteur a été placé en garde à vue et le véhicule a été remisé en fourrière. Lors de son audition, il a reconnu les faits.

La garde à vue a pris fin le 15 décembre 2025. L’affaire est fixée pour une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) devant le juge en mars 2026.