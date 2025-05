Il séquestrait son ex-femme et dealait dans l’appartement

Depuis le 4 mai, soit en moins de 15 jours, les douaniers français ont réalisé six affaires marquantes dans la lutte contre le trafic d’espèces protégées, dont 13 animaux vivants interceptés sur le territoire métropolitain et ultra-marin. Mésanges, Ara, Amazone, tortue, dépouilles de toucans et coraux ont été découverts à l’occasion de contrôles et confiés quand il était possible, aux soins d’établissements spécialisés pour leur survie et idéalement leur réhabilitation dans leur environnement naturel. Parmi celles-ci, dix mésanges charbonnières, dont huit oisillons, ont été découverts dans un carton par les douaniers jurassiens le 13 mai 2025.