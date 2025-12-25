Il vole de la décoration dans l’enseigne Nature & Découverte du centre ville de Besançon

Dans la journée du 23 décembre 2025, un homme de 47 ans a été interpellé par la police pour vol dans l’enseigne Nature et Découverte à Besançon.

Le signalement d’un homme ayant commis un vol à l’étalage dans la boutique située rue des Granges à Besançon a été communiqué à la police. L’individu a pu être interpellé par une patrouille.

Les policiers ont découvert à son domicile plusieurs bibelots de décoration signalés volés par l’enseigne. Ceux-ci ont été restitués au magasin.

Conduit au poste de police, l’homme de 47 ans a reconnu les faits et a été conduit devant le délégué du procureur à l’issue de sa garde à vue. Il a bénéficié d’un classement sous condition en échange "d’une contribution citoyenne de 200€ et de l’indemnisation de la victime", a précisé la police.