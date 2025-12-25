Jeudi 25 Décembre 2025
Alerte Témoin
Besançon
Faits Divers

Il vole de la décoration dans l’enseigne Nature & Découverte du centre ville de Besançon

Publié le 25/12/2025 - 17:45
Mis à jour le 25/12/2025 - 17:41

Dans la journée du 23 décembre 2025, un homme de 47 ans a été interpellé par la police pour vol dans l’enseigne Nature et Découverte à Besançon. 

© Hélène Loget

Le signalement d’un homme ayant commis un vol à l’étalage dans la boutique située rue des Granges à Besançon a été communiqué à la police. L’individu a pu être interpellé par une patrouille. 

Les policiers ont découvert à son domicile plusieurs bibelots de décoration signalés volés par l’enseigne. Ceux-ci ont été restitués au magasin. 

Conduit au poste de police, l’homme de 47 ans a reconnu les faits et a été conduit devant le délégué du procureur à l’issue de sa garde à vue. Il a bénéficié d’un classement sous condition en échange "d’une contribution citoyenne de 200€ et de l’indemnisation de la victime", a précisé la police. 

Publié le 25 décembre à 17h45 par Elodie Retrouvey
Faits Divers

