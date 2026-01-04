Dimanche 4 Janvier 2026
Suisse

Incendie meurtrier en Suisse : journée de deuil national le 9 janvier

Publié le 04/01/2026 - 09:19
Mis à jour le 04/01/2026 - 09:19

La Suisse a décrété une journée de deuil national vendredi 9 janvier 2026, après l'incendie la nuit du nouvel an dans un bar de la station alpine de Crans-Montana, qui a fait 40 morts et 119 blessés, a annoncé le président helvétique.

© Photo pexels/Mathias Reding
© Photo pexels/Mathias Reding

"Le 9 janvier, la Confédération prévoit, en collaboration avec les Églises suisses, une journée de deuil national", a déclaré Guy Parmelin dans un entretien au journal dominical SonntagsBlick.

En signe supplémentaire de solidarité nationale, toutes les cloches des églises de Suisse sonneront à 14h00 (13H00 GMT) lorsque débutera une cérémonie d'hommage à Crans-Montana.

Une minutes de silence

"Une minute de silence est également prévue. Dans ce moment de recueillement, toutes les personnes en Suisse pourront rendre hommage, à titre personnel, aux victimes de la catastrophe", a indiqué M. Parmelin.

D'après les premiers éléments de l'enquête, le feu serait parti de bougies incandescentes qui ont été mises sur des bouteilles de champagne, incendiant le plafond du sous-sol de l'établissement, fréquenté par de nombreux jeunes.

Outre l'usage de ces bougies, les enquêteurs se penchent sur les accès au sous-sol et la mousse - un isolant acoustique - recouvrant le plafond du sous-sol du bar, qui semble s'être rapidement embrasée selon des vidéos circulant sur les réseaux sociaux.

Les autorités suisses ont annoncé samedi l'ouverture d'une enquête pénale contre les deux gérants français du bar, qui sont "prévenus d'homicide par négligence, de lésions corporelles par négligence et d'incendie par négligence".

(Source AFP)

Crans-Montana explosion suisse

Publié le 4 janvier à 09h19 par Hélène L.
Crans-Montana

France
Faits Divers Société

Après Crans-Montana, l’hôtellerie-restauration réclame une sécurité renforcée

L'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (Umih) réclame "le renforcement et l'harmonisation des exigences de sécurité" applicables aux établissements de nuit en France, après l'incendie en Suisse du bar de Crans-Montana, selon un courrier adressé au ministre de l'Intérieur, consulté samedi 3 janvier 2026 par l'AFP.

bar Crans-Montana discothèque explosion suisse
Publié le 3 janvier à 17h12 par Hélène L.

