Incendie meurtrier en Suisse : journée de deuil national le 9 janvier

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

La Suisse a décrété une journée de deuil national vendredi 9 janvier 2026, après l'incendie la nuit du nouvel an dans un bar de la station alpine de Crans-Montana, qui a fait 40 morts et 119 blessés, a annoncé le président helvétique.

"Le 9 janvier, la Confédération prévoit, en collaboration avec les Églises suisses, une journée de deuil national", a déclaré Guy Parmelin dans un entretien au journal dominical SonntagsBlick.

En signe supplémentaire de solidarité nationale, toutes les cloches des églises de Suisse sonneront à 14h00 (13H00 GMT) lorsque débutera une cérémonie d'hommage à Crans-Montana.

Une minutes de silence

"Une minute de silence est également prévue. Dans ce moment de recueillement, toutes les personnes en Suisse pourront rendre hommage, à titre personnel, aux victimes de la catastrophe", a indiqué M. Parmelin.

D'après les premiers éléments de l'enquête, le feu serait parti de bougies incandescentes qui ont été mises sur des bouteilles de champagne, incendiant le plafond du sous-sol de l'établissement, fréquenté par de nombreux jeunes.

Outre l'usage de ces bougies, les enquêteurs se penchent sur les accès au sous-sol et la mousse - un isolant acoustique - recouvrant le plafond du sous-sol du bar, qui semble s'être rapidement embrasée selon des vidéos circulant sur les réseaux sociaux.

Les autorités suisses ont annoncé samedi l'ouverture d'une enquête pénale contre les deux gérants français du bar, qui sont "prévenus d'homicide par négligence, de lésions corporelles par négligence et d'incendie par négligence".

(Source AFP)