Besançon
Faits Divers

Ivre, elle fonce sur un feu de circulation à Besançon

Publié le 24/10/2025 - 14:00
Mis à jour le 24/10/2025 - 11:54

L’automobiliste, âgée de 38 ans, a été interpellée et placée en cellule de dégrisement le 22 octobre 2025 vers 22h45 à Besançon.

© Elodie R
© Elodie R

En patrouille, les policiers ont remarqué le comportement étrange d’une automobiliste place du général Leclerc à Besançon. Cette dernière, bière à la main, avait en effet manqué de peu un véhicule stationné. Après s’être arrêtée, elle a redémarré et a foncé sur un feu de circulation qui a plié sous la violence du choc.

La femme âgée de 38 ans, a été conduite à l'hôtel de police et son véhicule a été placé en fourrière. Soumise à la vérification de son imprégnation alcoolique, elle avait 1,12 g d’alcool par litre de sang.

Entendue après avoir été en cellule de dégrisement, elle a reconnu les faits. Elle a expliqué être dépendante à l’alcool et suivre un traitement de sevrage. La mairie de Besançon a été avisée des dégâts au domaine public et s’est réservée le droit de déposer plainte selon le coût des réparations.

La conductrice sera présentée le 3 février 2026 devant le délégué du procureur.

police

Publié le 24 octobre à 14h00 par Hélène L.
