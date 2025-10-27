Ivre, elle tente de mordre des policiers à Besançon

Une femme, âgée de 28 ans, a sollicité le SAMU se disant être en détresse. Sur place, la police a constaté son ivresse. Elle s’est ensuite opposée physiquement à sa prise en charge, a injurié les agents et a même tenté de les mordre pour se libérer de leur contrainte.

Elle a été placée en garde à vue. L'un des policiers a déposé plainte. L’état de santé de la jeune femme a nécessité son transport au CHU de Besançon. Cette dernière avait notamment arrêté son traitement contre la dépression. Elle a été transportée par les sapeurs-pompiers aux urgences où un médecin a jugé son état compatible avec une mesure de garde à vue.

Lors de son audition, elle a reconnu les faits, mais a indiqué ne pas se souvenir de l’intégralité de ceux-ci. Elle sera convoquée le 16 janvier 2026 devant le délégué du procureur de la République.