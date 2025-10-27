Lundi 27 Octobre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Besançon
Faits Divers

Ivre, elle tente de mordre des policiers à Besançon

Publié le 27/10/2025 - 18:00
Mis à jour le 27/10/2025 - 17:01

Les faits se sont produits le 23 octobre 2025 vers 2h00 du matin rue Gérard Mantion à Besançon.

© Elodie R
© Elodie R

Une femme, âgée de 28 ans, a sollicité le SAMU se disant être en détresse. Sur place, la police a constaté son ivresse. Elle s’est ensuite opposée physiquement à sa prise en charge, a injurié les agents et a même tenté de les mordre pour se libérer de leur contrainte.

Elle a été placée en garde à vue. L'un des policiers a déposé plainte. L’état de santé de la jeune femme a nécessité son transport au CHU de Besançon. Cette dernière avait notamment arrêté son traitement contre la dépression. Elle a été transportée par les sapeurs-pompiers aux urgences où un médecin a jugé son état compatible avec une mesure de garde à vue.

Lors de son audition, elle a reconnu les faits, mais a indiqué ne pas se souvenir de l’intégralité de ceux-ci. Elle sera convoquée le 16 janvier 2026 devant le délégué du procureur de la République.

police samu

Publié le 27 octobre à 18h00 par Hélène L.
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Faits Divers

Le Groupe Chopard reprend Besançon Services Cycle

Eliane Regazzoni nous a quittés
Offre d'emploi

Fruitiers, Toussaint, micro-pelle mécanique, crédit d'impôt… Quoi de neuf aux Pépinières Bisontines ?

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Loiseau du Temps, un partenariat avec Vive la Bourgogne Franche-Comté
Offre d'emploi
publi info 4

Du compost au quiz : un automne riche en activités au SYBERT à Besançon !

Offre d'emploi : la ville de Besançon recrute des agent.e.s pour le recensement de la population
Infos Pratiques

Tadaaam ! Solène Futelot shake la mixologie à Besançon
Jeu-concours

Gagnez votre soirée repas-spectacle "Rominou Show"

Un tiers-lieu ouvert pour les jeunes au centre-ville de Besançon

Sondage

 9.88
légère pluie
le 27/10 à 18h00
Vent
3.75 m/s
Pression
1015 hPa
Humidité
93 %
 