Jouez et gagnez votre plancha à gaz avec Leroy Merlin Besançon !

Jeu Concours • Cette semaine, maCommune.info et votre magasin Leroy Merlin Besançon vous proposent de jouer pour tenter de gagner une plancha à gaz pour profiter des beaux jours à venir ! Tentez vite votre chance !

Les beaux jours sont de retour, et avec eux l’envie de cuisiner dehors !



Pour fêter l’arrivée des repas en terrasse, maCommune.info et Leroy Merlin Besançon vous proposent de remporter une plancha à gaz d’une valeur de 149 €

Parfaite pour les beaux jours, la plancha séduit de plus en plus grâce à sa cuisson rapide, saine et savoureuse. Viandes, poissons, légumes… tout y passe pour régaler vos convives sans effort.

Situé dans la zone de Châteaufarine, Leroy Merlin Besançon est un acteur incontournable de l’aménagement de la maison et du jardin, toujours proche des besoins des habitants de la région. Ce jeu-concours est l’occasion rêvée de vous faire plaisir… sans rien dépenser !

Pour participer, complétez le formulaire ci-dessous et donnez la bonne réponse à la question qui vous est posée :

Gagnez une plancha à gaz avec Leroy Merlin Besançon Où iriez-vous pour trouver tout le nécessaire en libre service afin de bien délimiter votre jardin ? * ZAC Chateaufarine, Rue Guillaume Apollinaire, 25000 Besançon 1C Rue Lavoisier, 25000 Besançon

NOM et Prénom *

Téléphone *

E-mail *

Adresse *

Code postal *

Ville *

Le ou la gagnant(e) sera tiré(e) au sort parmi les bonnes réponses. Le résultat du jeu concours sera publié sur maCommune.info le samedi 24 mai 2025 dans la journée.

Bonne chance à toutes et à tous !