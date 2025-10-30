La Banque alimentaire de Franche-Comté recherche des bénévoles pour sa grande collecte de novembre

Partagez sur Facebook Partagez sur Twitter Partagez sur Linkedin Partagez par Email Imprimer

La collecte nationale de la Banque alimentaire aura lieu du 28 au 30 novembre 2025 dans plusieurs points de vente du territoire. Pour mener à bien cette opération, elle a besoin de nombreux bénévoles. Voici tout ce qu’il faut savoir…

"Leur aide est indispensable pour assurer le bon déroulement de cette action", explique la Banque alimentaire de Franche-Comté.

Comment se déroule la collecte ?

Les bénévoles accueillent le public à l’entrée des magasins, présentent l’opération et récupèrent les produits alimentaires donnés : conserves, pâtes, huiles, petit-déjeuner…

Ces dons seront ensuite triés, stockés puis redistribués tout au long de l’année aux personnes dans le besoin via les associations de la région.

Comment participer ?

Contactez l’équipe de bénévoles de la collecte nationale 2025 via l’adresse mail suivante : ba250.collecte@banquealimentaire.org