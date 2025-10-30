Jeudi 30 Octobre 2025
Alerte Témoin
AccueilActualitéAgendaÉtat civilMagazinesInfo traficMétéoVotre communemonjob.infoAnnonces Légales
Politique Economie Société Culture Vie locale Sport Social Faits Divers Justice Education Immobilier Jeunesse Santé Nature Transports Loisirs
Franche-Comté

La Banque alimentaire de Franche-Comté recherche des bénévoles pour sa grande collecte de novembre

Publié le 30/10/2025 - 12:00
Mis à jour le 30/10/2025 - 11:01

La collecte nationale de la Banque alimentaire aura lieu du 28 au 30 novembre 2025 dans plusieurs points de vente du territoire. Pour mener à bien cette opération, elle a besoin de nombreux bénévoles. Voici tout ce qu’il faut savoir…

Images d'archives - Banques Alimentaires 2015 © Banque alimentaire
Images d'archives - Banques Alimentaires 2015 © Banque alimentaire

"Leur aide est indispensable pour assurer le bon déroulement de cette action", explique la Banque alimentaire de Franche-Comté.

Comment se déroule la collecte ?

Les bénévoles accueillent le public à l’entrée des magasins, présentent l’opération et récupèrent les produits alimentaires donnés : conserves, pâtes, huiles, petit-déjeuner…

Ces dons seront ensuite triés, stockés puis redistribués tout au long de l’année aux personnes dans le besoin via les associations de la région.

Comment participer ?

Contactez l’équipe de bénévoles de la collecte nationale 2025 via l’adresse mail suivante : ba250.collecte@banquealimentaire.org

banque alimentaire collecte collecte alimentaire

Publié le 30 octobre à 12h00 par Hélène L.
Soyez le premier à commenter...

Laisser un commentaire

Le Groupe Chopard reprend Besançon Services Cycle

Les sorcières du film Hocus Pocus sorties du chaudron de Marotte et Charlie pour Halloween
Offre d'emploi

Fruitiers, Toussaint, micro-pelle mécanique, crédit d'impôt… Quoi de neuf aux Pépinières Bisontines ?

Devenez membre de macommune.info

Publiez gratuitement vos actualités et événements

Inscription
Connexion

Loiseau du Temps, un partenariat avec Vive la Bourgogne Franche-Comté
Offre d'emploi
publi info 4

Nouvelles offres shopping à la Galerie Chateaufarine !

Quels sont les déguisements populaires pour Halloween en 2025 ?
Infos Pratiques

Quels films aller voir pour Halloween à Besançon ?
Jeu-concours

Gagnez votre soirée repas-spectacle "Rominou Show"

Une start-up de Besançon veut offrir un implant à chaque enfant atteint de fente faciale en 2026

Sondage

 12.66
couvert
le 30/10 à 12h00
Vent
0.66 m/s
Pression
1015 hPa
Humidité
88 %
 