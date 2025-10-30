La Banque alimentaire de Franche-Comté recherche des bénévoles pour sa grande collecte de novembre

"Leur aide est indispensable pour assurer le bon déroulement de cette action", explique la Banque alimentaire de Franche-Comté.
Comment se déroule la collecte ?
Les bénévoles accueillent le public à l’entrée des magasins, présentent l’opération et récupèrent les produits alimentaires donnés : conserves, pâtes, huiles, petit-déjeuner…
Ces dons seront ensuite triés, stockés puis redistribués tout au long de l’année aux personnes dans le besoin via les associations de la région.
Comment participer ?
Contactez l’équipe de bénévoles de la collecte nationale 2025 via l’adresse mail suivante : ba250.collecte@banquealimentaire.org