La ligne Ginko Citadelle reprend du service

Pour monter à bord, le voyageur peut valider avec sa carte bancaire ou se munir d’un titre Ginko (PASS Voyages ou abonnement) ou du PASS Tourisme comprenant des trajets en bus et trams illimités pendant 24h, 48h ou 72h + une entrée sur 4 sites : Citadelle de Besançon, Maison Victor Hugo, Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie, Musée du Temps ainsi qu’une entrée à tarif réduit au Musée des Maisons Comtoises de Nancray, au Fonds Régional d’Art Contemporain (FRAC), à la Base de loisirs d’Osselle et une réduction sur la location d’un vélo électrique auprès de MyCycle.

Un itinéraire au coeur du centre historique de la ville :

Itinéraire Aller : Pôle Chamars > Esplanade > Mairie > Granvelle > St Maurice > Victor Hugo > Citadelle

Itinéraire Retour ? : Citadelle > Victor Hugo > Jean Cornet > Granges > 8 septembre > Carmes > Granvelle > Préfecture > Pôle Chamars

Horaires : 4 niveaux de service adaptés à la fréquentation et aux heures d’ouverture de la Citadelle. Pour les périodes des vacances de printemps et les week-ends,1er départ de Chamars à 8h07, dernier départ de la Citadelle à 18h15?avec un bus toutes les 20 minutes de 13h à 18h En période estivale, 1er départ de Chamars à 8h00, dernier départ de la Citadelle à 19h19 avec un bus toutes les 10 minutes de 14h à 17h.

Infos +