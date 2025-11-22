La réaction de fierté n'a pas suffi au BesAC

Nationale 1 - Phase 1 - Match 13 ) A Besançon, BBC Orchies bat BesAC 92-78



On savait cette équipe d'Orchies très forte. On savait aussi que le BesAC est actuellement diminué avec un effectif limité. Mais on était loin d'imaginer pire départ dans ce dernier match aller.

Et pourtant c'est bel bien ce qui est arrivé au BesAC qui a attaqué cette rencontre peut-être la peur au ventre, mais en tout cas à des années lumière de l'intensité qu'il aurai fallu mettre dans ces débats.

Face à ce total et coupable retard à l'allumage, Orchies a déroulé son jeu sans être inquiété, a récité son basket, faisant voir toutes les facettes de son énorme potentiel. Avec une marque en sa faveur qui a vite gonflé, au point d'atteindre un delta de 24 longueurs (29-5, 8e). Puis 29-9 au terme du premier quart.

Une série de 17 points consécutifs

Le BesAC allait-il sombrer corps et âme. Et bien non ! Les Bisontins ont en effet fait preuve d'une énorme réaction de fierté avec une série de 17 points consécutifs propre à ramener Quentin Hanck et ses coéquipiers à 5 longueurs (47-42, 23e).

Dans une ambiance de feu, le BesAC restait alors dans le proche sillage des Nordistes : 55-50, 55-52, 64-61 et même 65-64 (29e) avec une balle pour passer devant. Qui aurait pu croire une poignée de minutes plus tôt que ce match pouvait ainsi redevenir indécis, avec la possibilité de voir la tendance s'inverser.

On verra encore le BesAC à un tout petit point en début de 4e quart-temps (67-66). Les travées du Palais des sports avaient repris feu. Le BesAC allait-il réussir l'impossible retour ?

C'était sans compter, dans un match parfois chaude-chaud, sur la capacité de riposter de l'armada orchisienne avec notamment les frappes lointaines et assassines de la paire Minto - Hanquiez : 47 points à eux deux avec un pourcentage à 3 points exceptionnel (7/15 à 47 %) quand le BesAC globalement au bout de cette même ligne statistique à 3 points affiche un bien maigrelet 4/22 à 18 %.

La performance de Nkombou n'a pas suff i



On l'avait annoncé, Orchies a les moyens d'être chirurgical. Et il l'a donc été quand il a fallu reprendre ses distances, il est vrai aidé par quelques erreurs locales, notamment des pertes de balle qui ont mis fin à ce 2e temps fort. Mais pour remonter 24 points et venir titiller un tel adversaire, il a fallu laisser de la gomme et le BesAC l'a payé au prix fort en lucidité dans les dernières minutes.

Ce combat de David contre Goliath a donc finalement tourné en faveur d'Orchies (92-78) au terme d'un match qui malgré tout a réussi à faire vibrer le Palais des sports pavoisé aux couleurs américaines pour cette soirée également placée sous le signe de Movember.

On retiendra malgré tout, côté bisontin, quelques points positifs : la réaction de fierté en deux temps, le gain des 2e et 3e quarts et le match exceptionnel de Yannick Nkombou : 21 pts, 15 rebonfs et 37 d'évaluation. Mais ça n'a pas suffi...

Voilà donc le BesAC parvenu au terme des matches aller avec un maigre bilan : 2 victoires et 11 défaites. La trêve de deux semaines va permettre de recharger les batteries, de soigner les blessés (Auguste Cagnet rejoint aussi l'infirmerie avec une entorse cheville), de consolider les convalescents. Ce sera aussi le temps de trouver un remplaçant à l'Américain Fred Thomas qui soit capable de gonfler l'adresse d'un groupe qui en manque singulièrement.

Rendez-vous le vendredi 5 décembre au Palais des Sports, cette fois, contre le Havre, le leader.

(Communiqué)