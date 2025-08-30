Samedi 30 Août 2025
Alerte Témoin
Morteau
Vie locale

Le Festi'val de la Morteau revient pour une troisième édition

Publié le 30/08/2025 - 14:03
Mis à jour le 28/08/2025 - 16:36

© Élodie R.
© Élodie R.

Durant deux jours, la Place de l’Hôtel-de-Ville de Morteau se transformera en vaste espace festif, invitant habitants et visiteurs à partager des moments gourmands et animés autour du produit star du terroir : la saucisse de Morteau.

Dégustations, ventes de spécialités régionales, animations pour petits et grands, braderie et vide-grenier rythmeront ce week-end haut en couleurs.

Zoom sur le programme :

  • Le concours du plus gros mangeur de saucisses – un défi dorénavant incontournable ;
  • Le défilé des Confréries et la cérémonie d’intronisation, hauts lieux de tradition et de fierté local ;
  • Des concerts pour tous les goûts : de la country au rock celtique, en passant par le funk et la chanson festive, avec notamment Les Humeurs Cérébrales, Les Frisés et le DJ set de P-H ;
  • Un apéritif gourmand signé Philippe Feuvrier (Auberge de la Roche), autour de la saucisse de Morteau sublimée par un chef reconnu.

Infos +

Festi’Val le 6 et 7 septembre 2025

  • Place de l’Hôtel de Ville de Morteau
  • Libre et gratuit
Publié le 30 aout à 14h03 par Hélène L.
